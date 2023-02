Opinión: ¿Hasta cuándo el Valle del Cauca seguirá siendo 'la cenicienta de Colombia'?

"¿Dónde está la bancada parlamentaria del Valle? ¿Qué hace el ministro Ocampo? ¿El Valle seguirá siendo eternamente la Cenicienta de Colombia?", son algunos de los cuestionamientos de Aura Lucía Mera en su columna de este martes.



"El Valle del Cauca exige la atención del gobierno", afirma la columnista luego de reclamar que varios proyectos del Valle del Cauca han quedado en el olvido y no están siendo atendidos por el Gobierno Nacional.



Esto luego de que, "el director de Planeación aceptó sin inmutarse que el Valle no está incluido y no tiene asegurados los recursos" en el Plan Nacional de Desarrollo.





"En mi vida he visto una marcha de los vallecaucanos por defender su departamento y exigir sus derechos. Siempre nos quedamos callados, mirando para otro lado, con una indiferencia y apatía que ya es demencial", expresa la columnista.





"El cambio viene con infraestructura vial, lo demás es paja. Y no nos podemos dejar que nos sigan metiendo el dedo al ojo", señala Mera.



