El Valle del Cauca reclamó que sus proyectos críticos queden dentro del Plan de Desarrollo

El Valle del Cauca hizo hoy un llamado urgente al Gobierno Nacional para que los principales proyectos de infraestructura de la región, y de los cuales también depende buena parte de la competitividad del país, sean priorizado dentro del Plan Nacional de Desarrollo.



El planteamiento fue hecho de forma conjunta por las autoridades regionales, la dirigencia gremial y el bloque de parlamentarios que representa al Valle en el Congreso de la República, quienes se reunieron con el director de Planeación Nacional, Jorge González.



En el encuentro, convocado por el presidente del Congreso, Roy Barreras, se hizo un análisis de la situación de los principales proyectos que hoy requiere la región para impulsar su aparato productivo.



Concretamente, la dirigencia regional urgió al director de Planeación que se priorice en el Plan de Desarrollo el tren de cercanías del área metropolitana de Cali, la agencia especial para el desarrollo del Pacífico, la Universidad Distrital, la vía Mulaló-Loboguerrero, la Ptar de Cañaveralejo y el dragado de Buenaventura.



Y es que en el Valle del Cauca se disparó una alerta en las últimas semanas, debido a que en el Plan presentado al Congreso por el gobierno Petro no quedaron incluidos proyectos tan críticos para la región como la vía Mulaló-Loboguerrero y la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura.



Al respecto se pronunció la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, quien dijo: "Hemos luchado mucho por la vía Mulaló- Loboguerrero, es un proyecto en el que durante cuatro años estuvimos subsanando temas como el ambiental, que superamos y llegamos a un equilibrio económico de $400 mil millones, pero si se liquida el contrato se le debe pagar al concesionario una indemnización de $900 mil millones. Por otro lado, en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo quedó mantenimiento del dragado de Buenaventura, no profundización, por lo cual es necesario que Gobierno y congresistas analicen esta situación".



Por su parte el presidente del Congreso explicó que se le planteará al Gobierno una fórmula para no detener el proyecto de Mulaló-Loboguerrero, enredado hoy por una conciliación con el concesionario de la obra.



"Hay un primer punto de solución que permitiría arrancar la vía ya, inmediatamente, en lugar de perder una demanda que tiene la Nación. Le estamos pidiendo a Planeación que incida para se tome la decisión inteligente de que la vía se empiece a construir ya y se aplace el pago de esa conciliación, que inevitablemente va a llegar".



De otro lado, agregó, se le planteó al Gobierno la pérdida de competitividad que está sufriendo el terminal marítimo de Buenaventura frente a los puertos de Ecuador, Perú y Panamá por falta de profundización. "Si Colombia no le ofrece a Venezuela una salida hacia el Pacífico, perdemos la oportunidad de desarrollar el comercio exterior con el Asia y el desarrollo de la Orinoquía".



La directora de Propacífico, María Isabel Ulloa, destacó que "el Valle tiene una agenda clara, construida de forma colectiva, en la cual se incluye el diagnóstico y el análisis técnico de los grandes proyectos de la región".