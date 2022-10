Ofrecen hasta $10 millones por información de responsables que atacaron supermercado en Jamundí, Valle

La inseguridad sigue afectando y generando pánico en algunas zonas del Valle del Cauca. En esta ocasión, fue en el municipio de Jamundí, cuando un artefacto explosivo sacudió un supermercado.



El hecho se presentó en la madrugada de este 27 de octubre, en el barrio Quintas de Bolívar, en dicho municipio, cuando hombre que se movilizaban en moto, lanzaron el artefacto contra la fachada del autoservicio.



Cabe mencionar que este suceso que afectó algunas de las puertas del supermercado, no dejó personas heridas.

En la imagen se puede apreciar las afectaciones que produjo el estallido. Foto: Tomada de redes sociales



El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, se refirió al respecto: "se presenta este hecho en un establecimiento de comercio, es arrojado un artefacto explosivo, inmediatamente fue atendido por policía y me es informado y acudimos al lugar también. Llegaron unidades del Goes y antiexplosivos, revisar el perímetro y determinar que no hayan más artefactos, además de salvaguardar la integridad de todas las personas alrededor".



Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes, para determinar si este hecho se trataría de una intimidación por temas de extorsión. Además, confirmaron que gracias a las cámaras de seguridad ya identificaron las placas de la moto.



"Inmediatamente se reactivan todos los puestos de control, la búsqueda de información, pues estamos trabajando con las cámaras que se encuentran en el sector, hablando con la ciudadanía y hasta $10 millones, para aquellas personas que tengan información que nos conduzca a la identificación de los delincuentes", señaló el coronel Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Cali.