El plan de las autoridades caleñas para controlar las caravanas de motociclistas durante Halloween

Las autoridades informaron que las caravanas de motociclistas durante el fin de semana de Halloween no estarán prohibidas, motivo por el que desde hoy harán diferentes operativos para evitar que sean infiltradas por delincuentes que busquen alterar el orden publico o cometer hurtos.

“Son más de 1100 hombres los que van a estar cubriendo todos los puntos críticos de la ciudad y especialmente los lugares en los que se podrían generar alteraciones al orden público”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel José Gualdrón.



Los puntos de Cali en los que hará presencia la Policía para evitar que las caravanas de motociclistas se salgan de control son siete. El primero es la EDS Terpel de Menga, ubicada en la calle 70, en el extremo norte de la ciudad. Muy cerca de allí habrá otro grupo de Policías ubicado en la calle 70 con Avenida 4 norte, esto con el fin de controlar el ingreso y la salida de quienes decidan ir a las discotecas ubicadas en la antigua Vía a Menga.



El tercer punto priorizado por las autoridades es la Terminal Calipso del MÍO, ubicada en la Avenida Simón Bolívar con carrera 28D. Los lugares aledaños al Estadio Pascual Guerrero, la Avenida Cañasgordas a la altura de la Universidad Icesi y la EDS Terpel de Meléndez, en la calle 5 con carrera 94, serán otros lugares donde habrá grupos de motorizados para intervenir cualquier alteración del orden público, desde hoy y hasta el lunes 31 de octubre.



El Comandante de la Policía Metropolitana afirmó que el Túnel Mundialista y el de Comfandi El Prado no serán cerrados y habrá uniformados para evitar que, en la noche o en la madrugada, sean bloqueados.



Según las autoridades, serían nueve las caravanas que estarían planeándose para desarrollarse el fin de semana y en las que participarían aproximadamente 7500 personas. De este grupo ya hay tres identificadas: una de ellas, para el 29 de octubre en la plazoleta Jairo Varela, otra el 30 de octubre, en la calle 15 con carrera 15 y una más que tendría lugar en Siloé.



Según cifras entregadas por la Policía, el 31 de octubre del año pasado ocurrieron 13 homicidios, sin embargo, ninguno estuvo relacionado directamente con las celebraciones de Halloween. Además, hubo 74 caravanas de motociclistas donde participaron cerca de 8600 personas.

“Muchas de las caravanas se han desnaturalizado porque el objetivo de muchos motociclistas es salir y dar un paseo por la ciudad, pero otros se aprovechan para poder generar desorden y cometer hurtos. Eso no lo vamos a permitir porque vamos a tener más de 50 grupos de reacción motorizada”, explicó Gualdrón, y añadió que se realizarán monitoreos durante el día y la noche con el “helicóptero y drones. Haremos presencia en centros comerciales, cementerios, iglesias, vías principales y en lugares de concentración”.



“Los operativos iniciarán hoy jueves 27 de octubre y se instalará un Puesto de Mando Unificado con presencia de todas las autoridades durante el fin de semana para monitorear lo que acontece en la ciudad”, explicó Jimmy Dranguet, secretario de seguridad y justicia de Cali.

“Vamos a impedir que las caravanas de motociclistas sean infiltradas por ciudadanos que quieran hacer el mal. Habrá cero tolerancia con las personas que busquen unirse a las caravanas para cometer delitos. Al que lo haga se identificará y capturará”, enfatizó el Secretario de Seguridad.



Los operativos estarán acompañados por 45 guardas de tránsito y algunas grúas que estarían ubicadas en lugares de rumba donde por lo general son invadidas las vías por vehículos que se encuentran mal estacionados, como lo es el sector del Parque del Perro, la carrera 66 entre la calle 5 y la Avenida Pasoancho, el Parque Panamericano y el sector de Menga.



Soldados de la Tercera Brigada del Ejército también realizarán controles a los vehículos y motocicletas que ingresen a la ciudad por la Vía Cali - Jamundí o Juanchito.



“Quiero recordarle a todos los ciudadanos que el horario de funcionamiento en los establecimientos de comercio y de rumba en Cali es solo hasta las 3:00 a.m. No vamos a permitir que luego de este horario sigan funcionando los establecimientos con actividades de venta y consumo de licor”, sostuvo Dranguet.



El Funcionario también aclaró que están prohibidas las fiestas masivas que no estén autorizadas por la Alcaldía.



“Estamos haciendo monitoreo de redes sociales para identificar los eventos y clausurarlos. No queremos nada que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos”, dijo el Secretario.