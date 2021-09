El tren de cercanías del Valle, con el que se busca conectar a Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo, no contaría con financiación del Gobierno Nacional para continuar su desarrollo durante 2022.



Esta determinación se conoció luego de que fue explicado en detalle la inversión del Presupuesto General de la Nación 2022, en la cual no aparece este proyecto.



Los representantes a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri y Catalina Ortiz rechazaron la no inclusión del tren de cercanías del Valle en la lista de los proyectos que serán financiados por el Gobierno porque se esperaba que este fuera clave para la reactivación económica del departamento.



"Deja un sinsabor que el tren de cercanías no aparezca dentro de los proyectos financiados. Este es un proyecto clave para generar alternativas de transporte a los Vallecaucanos de la subregión centro del departamento", indicó Reyes Kuri.



Aunque este proyecto ya ha recibido apoyo financiero, entre ellos el del Gobierno Británico, los representantes aseguraron que para el desarrollo de este era necesario que el Gobierno Nacional lo tuviera en cuenta en la distribución del presupuesto nacional del próximo año.



"Da mucha indignación tener que volver a decir que el Valle del Cauca quedó mal en el presupuesto general de la Nación; nos habían dicho que nos asegurarían los recursos para el tren de cercanías", comentó la representante Ortiz.



Dijo además, que aunque la construcción del primer tramo está programada para iniciar en 2023, el proyecto requiere el apoyo del Gobierno para que durante el 2022 se puedan completar las fases de estructuración legal, técnica y financiera.



"El tren de cercanías es ese vehículo que va a permitir que nos podamos conectar mejor entre Cali, Palmira y Yumbo; es fundamental para que realmente empecemos a actuar como una zona conurbada, pero se están terminando los estudios y no metieron en el presupuesto los recursos para poder seguir con la obra", manifestó Ortiz.



Por su parte, el representante Reyes Kuri aseguró que una vez el proyecto de presupuesto sea discutido en la Cámara de Representantes, él exigirá que se evalúe el porqué el Valle del Cauca tiene una asignación de $500.000 millones, mientras que Antioquia recibiría cerca de $2 billones.



"Esto es algo que nos preocupa sobre todo si uno se concentra en los recursos detallados para cada sector estratégico. De mi parte estoy comprometido en sacar adelante los proyectos de infraestructura estratégicos para nuestro departamento. Ya hemos presentado varias proposiciones en compañía de varios colegas para lograr financiación del ferrocarril del Pacífico, entre otros proyectos, este no será la excepción", precisó Reyes Kuri.

Sobre el tren de cercanías

El proyecto del tren de cercanías tiene una extensión de 70 kilómetros y plantea la interconexión de Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo a través de trenes ligeros y aprovechando la infraestructura férrea existente.



Se trata de una solución que busca hacer más eficiente la interconexión entre las localidades. Se calcula que entre los cuatro municipios se realizan más de 34.000 viajes diariamente.



La realización del estudio de factibilidad del proyecto fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022. El plazo de ejecución de la fase es de 22 meses.