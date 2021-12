"No vamos a tolerar acciones violentas": Gobernadora sobre llegada de los Misak a Cali

"Vamos a hacer respetar al Valle. Nuestra región no volverá a ser blanco del terrorismo", comentó la gobernadora Clara Luz Roldán, luego de que se conoció que los indígenas Misak estarían planeando llegar a Cali para instalarse en inmediaciones del pedestal donde estaba ubicada la estatua de Sebastián de Belalcázar, derriba por ellos meses atrás.



De acuerdo con lo conocido por El País, información de inteligencia le permitió enterarse a las autoridades locales que por lo menos 300 indígenas guambianos se estarían preparando para llegar a la capital del Valle este viernes, cuando en la ciudad el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, realizará una jornada de movilización.



Al respecto, la Gobernadora aseguró que aunque en el departamento serán recibidas todas las comunidades indígenas que serán parte de las movilizaciones programadas, lo que se tiene claro y se ha recalcado es que "no se van a permitir acciones violentas".



"En el Valle cabemos todos, de izquierda, derecha, centro y comunidad étnicas. Todos tienen derecho a manifestarse, pero pacíficamente. Lo digo con claridad, no admitiremos un solo bloqueo de vías, no vamos a permitir que se atente contra bienes públicos o privados. No vamos a volver a tener un departamento sitiado", comentó.



Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, asegura que permite las manifestaciones pacíficas “siempre y cuando no se altere el orden público, no hayan daños a infraestructura, bloqueos en vías, ni acciones violentas que vuelvan a afectar el normal desarrollo de las actividades”. pic.twitter.com/xPfJRHeazZ — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 8, 2021



Aunque, según han establecido las autoridades, los Misak llegarían de manera simultánea con los demás integrantes de la minga que realizarán una concentración en el Parque de las Banderas, los dirigentes del Cric habrían establecido que ellos no responden por las acciones de los guambianos porque están distanciados y actúan como 'rueda suelta'.



Frente a ello, la Mandataria departamental enfatizó en que a pesar de que tanto en el Valle como en Cali las autoridades ya preparan acciones para garantizar la movilidad y evitar desmanes ante la llegada de la Minga, sí se requiere el acompañamiento del gobierno nacional.



Según informaron las autoridades locales y departamentales, se espera que este jueves 9 de diciembre las comunidades indígenas ingresen a Jamundí y se ubiquen en un estadio que se acondicionó para ellos en este municipio. Posteriormente, en la mañana del 10 de diciembre, iniciarán su ruta hacia Cali.



El desplazamiento iniciará a las 8:00 a.m. desde Jamundí hasta la Universidad del Valle, donde la minga dejará sus chivas y dará inicio a una caminata hacia el Parque de las Banderas.



Según indicó la Alcaldía de Cali, acompañamiento de agentes de tránsito y de mediadores de paz, así como un despliegue de la Fuerza Pública son algunas de las medidas que tendrá la capital del Valle durante la jornada de movilización de las comunidades indígenas para garantizar que no se registren alteraciones del orden público.