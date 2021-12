A dos días de la llegada de la minga indígena a Cali ha surgido preocupación entre las autoridades locales por la presencia, completamente en silencio, que vienen planeando los indígenas Misak, los mismos que meses atrás derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar.



Hasta el momento los diálogos que se han mantenido desde la Administración Municipal con las directivas del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, permiten garantizar que la minga no tendrá inconvenientes durante su estancia en Cali y que la presencia de esta comunidad no generará alteraciones o desmanes en la ciudad.



No obstante, El País conoció que en las últimas horas las autoridades locales recibieron informes de inteligencia que señalan que por lo menos 300 indígenas guambianos se vienen preparando para llegar a instalarse en las inmediaciones del pedestal donde estuvo ubicada la estatua, en el oeste de la ciudad.



Ante esta situación, emisarios de la Administración local establecieron contactos con las directivas del Cric para conocer lo que puede haber detrás, pero los dirigentes de la principal organización indígena del departamento del Cauca habrían señalado que no pueden responder por las acciones de los Misak porque ellos están distanciados y vienen actuando como 'rueda suelta'.



Pese a algunos intentos por dialogar con los Misak, las directivas de esta comunidad se han negado a buscar un acercamiento con los líderes de la minga y con el Gobierno local, por lo que existen serias dudas y preocupación frente a lo que tengan planeado este viernes, cuando estarían llegando de manera simultánea con los demás integrantes de la minga que lidera el Cric.



Hasta el momento, ni el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ni la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, quienes han venido liderando la coordinación de todos los organismos de seguridad de la región para evitar posibles desmanes en Cali y el resto del departamento durante la jornada del próximo viernes, se han pronunciado al respecto.

Noticia en desarrollo...