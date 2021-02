Álvaro José Carvajal Vidarte

"No hay razón para que niños no regresen al colegio en alternancia", afirman autoridades

Un llamado a que se avance con el regreso de los menores de edad al colegio, en la modalidad de alternancia, hicieron las autoridades de salud.



Según la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, en el Valle del Cauca se han diagnosticado 14.584 menores de 19 años en 10 meses de emergencia sanitaria, un porcentaje que no supera el 8 % del total de casos en la región.



"Es un porcentaje muy escaso, con respecto al resto, de niños que se han diagnosticado por contactos generalmente familiares; niños que, como ocurre en el mundo entero, tienen una buena evolución de la enfermedad", explicó Lesmes.



Agregó que, lamentablemente, han perdido la vida cinco menores, de los cuales cuatro presentaban asociación con enfermedades graves.



"Dos de estos son chicos que tenían leucemia y que al darles covid, desde luego, no tenían capacidad de respuesta inmunológica; hay un niño que tiene una lesión severa en tallo cerebral y hay otro niño que tiene un problema de vesícula e hígado que todavía está en estudio. Solo un niño, hasta hoy, parecería no tener ninguna comorbilidad", indicó la funcionaria.



Lo anterior, sostuvo Lesmes, "es una demostración de lo que el mundo nos ha dicho, los niños tienen un muy buen desarrollo con el covid, los niños tienen una respuesta inmunológica que se ha preparado a través de los procesos de vacunación, que su organismo responde mucho más fácilmente a un virus nuevo, la mortalidad en los niños es muy baja".



Estas cifras, añadió, "no son razón para explicar que los niños no regresen a su colegio en condición de alternancia. Nosotros no estamos pidiendo salones llenos de niños, estamos pidiendo un trabajo que debe hacerse con rectores y docentes que les permitan a los niños regresar algunos días a su colegio, salir de su casa, dirigirse a la escuela, compartir con sus compañeros, recibir instrucciones precisas de sus profesores y disfrutar lo que hay alrededor del colegio".

Por lo anterior, abogó por que los niños puedan regresar al colegio en alternancia, es decir, que unos días puedan ver clases presenciales un grupo de estudiantes, y en otros días lo hagan quienes se quedaron en casa la jornada anterior.



"A nuestros niños les ha tocado lo peor de la pandemia, llevan un año encerrados, llevan un año lejos de los amigos, llevan un año sentados frente a un computador y un televisor, un año con condiciones de violencia intrafamiliar, con problemas de alimentación y de nutrición y de aburrimiento generalizado", reflexionó.



Lesmes hizo énfasis en que los padres de familia deben hablar con los menores que asistan a la institución que deben ser muy cuidadosos con las medidas de prevención y autocuidado, para que se adapten paulatinamente a la "nueva normalidad".



"Es posible, el mundo entero lo ha mostrado y los jardines infantiles que ya empezaron nos demuestran con absoluta claridad que los niños son mucho más obedientes que los adultos, más conscientes y capaces de fijarse en los protocolos de bioseguridad", puntualizó.

Regreso a clases avanza paulatinamente

Los estudiantes de básica primaria de colegios privados de Cali regresaron a clase, bajo la modalidad de alternancia, el pasado lunes 1 de febrero. El próximo lunes, 8 de febrero, lo harán los de bachillerato.



Las instituciones oficiales también regresaron a clases el pasado lunes, pero desde la modalidad virtual. Tendrán dos semanas para terminar de construir su plan de alternancia.



En cuanto al resto del departamento, las instituciones oficiales de los 34 municipios no certificados regresarán a clases este 8 de febrero, la mayoría de ellas en modalidad virtual. Hasta el pasado 29 de enero, 30 habían recibido la certificación para retornar bajo el modelo de alternancia.

"Niños deben regresar a clase": Minsalud

La posición de la secretaria de Salud del Valle concuerda con lo expresado el pasado miércoles por el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, sobre la necesidad de que los menores puedan regresar paulatinamente al colegio.



"Este Ministerio está de acuerdo y favorece el regreso inmediato de los niños a clase, bajo las condiciones que ha promovido y defendido el Ministerio de Educación de alternancia, buscando que la mayor cantidad de niños regresen a sus clases", dijo Ruiz Gómez.



Enfatizó que, de acuerdo con la resolución 1721 de 2020, "el único limitante que debe haber es el distanciamiento de un metro dentro de las áreas cerradas y salones de clase, entre niño y niño, y de dos metros en los espacios abiertos".

"Nuestro propósito es lograr que los niños regresen a clase, dado que el no regreso a clase genera problemas muy severos de salud mental, de mayor riesgo de maltrato infantil, incluso de todos los efectos que se generan por el no acceso a espacios de aire libre, como problemas de miopía, de obesidad y de pérdida de capacidad física", sostuvo.



El Ministro afirmó que se debe buscar que los niños regresen a clase en el menor tiempo posible y no debe haber dilaciones ni restricciones distintas a los protocolos establecidos sobre distanciamiento físico, autocuidado y lavado constante de manos.



"Necesitamos que los niños vuelvan a recuperar oportunidades de crecimiento intelectual y físico, que es al final la salud que ellos merecen", puntualizó.