Ni los niños se salvan: ladrones irrumpieron y robaron en un jardín infantil de Tuluá, Valle

Hay indignación en Tuluá por un caso de robo que dejó demostrado que ni los niños ni las instituciones educativas se salvan de la inseguridad, esto debido a que en las últimas horas se reportó que un jardín infantil del municipio fue víctima de hurto.



De acuerdo con lo conocido al respecto, el jardín infantil 'Angelitos Triunfadores', el cual está ubicado en el barrio Tomás Uribe de Tuluá, fue víctima de delincuentes quienes, irrumpiendo por el techo, ingresaron a la institución y se llevaron una gran cantidad de pertenencias.



Según la denuncia realizada por la directora del jardín, Luz Stella Alfar, los ladrones habrían subido al techo a través de unas gradas que hay en la casa del lado. "Cuando llegó la profesora que abre la puerta, antes de las siete de la mañana, vio el techo dañado, el cual es de pvc", dijo.



Luz Stella, en diálogo con RCN Radio, manifestó que el jardín infantil presta sus servicios educativos hace 17 años y que esta es la primera ve que les ocurre un caso de este tipo. "Nos perjudicaron y nos hicieron un daño grande, no solo a nosotros, sino a los niños y a los padres de familia, porque no pudimos brindar atención", mencionó la directora.



Con relación a qué pertenencias se llevaron los ladrones, la Directora detalló que les hurtaron material didáctico, colchones, papel, pañales, toallas, así como títeres, medicamentos, dinero y toallas. Según dijo, los niños y sus familias también se vieron afectados porque los elementos robados son esenciales para el servicio que se ofrece en la institución.



"En el momento tengo matriculados 30 niños, desde cuatro meses hasta los cinco años. Pedimos que nos ayuden porque nos dejaron sin colchonetas, donde los niños descansan, sin el televisor. Lo que se llevaron es de utilidad para ellos. Hoy no pudimos trabajar y eso perjudica también a los padres de familia porque son niños muy pequeños", precisó.



Las imágenes de cómo quedó el jardín después del robo fueron compartidas en redes sociales por el papá de uno de los niños que asiste a la institución, quien aseguró que "es increíble el descaro, se metieron a un jardín a robar, es una noticia lamentable, no para la delincuencia".

