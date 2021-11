Mujer falleció en vuelo que se dirigía a España, su familia fue contactada 4 días después

Una mujer identificada como Celmira Ocampo, de 54 años, falleció en los días pasados durante un vuelo operado por la aerolínea de Avianca que salió de Cali con destino a Madrid, España.



De acuerdo con lo indicado, Celmira tomó el vuelo el pasado miércoles 17 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y realizó una escala en Bogotá, donde posteriormente tomó otro avión para llegar a Madrid.



La mujer, quien era oriunda de Buenaventura, pero residía en Cali desde hace algunos años, pretendía reunirse con algunos familiares en España donde, al parecer, pretendía buscar mejores oportunidades laborales.

Según lo conocido sobre este hecho, que fue confirmado en las últimas horas, la familia de la víctima habría sido notificada de la muerte de la mujer el domingo 21 de noviembre, es decir, cuatro días después que se se registró el fallecimiento.



Carlos Alomía, hijo de Celmira, en diálogo con Blu Radio manifestó que “el avión llegó, pero no se reportó ni nada. El proceso que tenían que hacer los de Avianca es avisar que ella había llegado fallecida en el avión. Nosotros estábamos preocupados y pasó jueves, viernes, sábado y domingo”.

Según mencionó la familia, aún no comprenden el motivo por el cual la Aerolínea no se comunicó con ellos oportunamente a pesar de que la mujer había dejado como contacto de emergencia a su esposo, Lizandro Alomía.



Entre tanto, por medio de un comunicado, Avianca aseguró que en el momento en que se registró el suceso no contaba con las facultades suficientes para contactar a su familia e informarles lo que había pasado ya que, al parecer, la muerte de la mujer se produjo cuando ya se encontraba en territorio español.

Además, según lo comentado por la Aerolínea, el caso estaba a cargo de la Policía Judicial de España, que tiene “leyes de protección de datos” y que, además, la información era “de manejo exclusivo de las autoridades españolas”.



Finalmente, en el mismo comunicado Avianca informó que se encuentran adelantando labores para lograr la repatriación del cuerpo de la mujer a Colombia.