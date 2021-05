Movilidad en el Valle: Persisten bloqueos en las vías del departamento este miércoles

Valentina Rosero Moreno

En el marco de la una nueva jornada de manifestaciones por el Paro Nacional, que este miércoles completa 22 días, en diferentes zonas del Valle del Cauca continúan los bloqueos.



Según el reporte de las autoridades de movilidad departamentales, estos son los municipios que presentan bloqueos viales en la tarde de este miércoles:



Buga: persisten bloqueos en ambos sentidos del puente Palo Blanco. Hay marchas pacíficas en varias zonas del municipio.



Jamundí: no hay paso vehicular en la vía a Cali por el sector de Terranova.



Florida: se reportan cierres viales en la zona de la industria Pubenza y por el corregimiento San Antonio de los Caballeros.



Tuluá: hay bloqueos en la salida sur por el puente Las Mariposas, en la salida norte frente al Terminal y, además, en la salida a Riofrío.



San Pedro: hay cierre en ambos sentidos en el sector Agüitas.



El Cerrito: hay reporte de cierres en el sector Cincuentenario.



Buenaventura: se registran bloqueos viales a la altura del SENA, la Inmaculada y el sector de Santa Cruz. Hay cierres intermitentes en la Delfina y en los puentes Limón y Víbora.



Ginebra: está bloqueado en ambos sentidos el sector Bandola y en la vía Naranjal.



Yumbo: persisten los bloqueos por el sector la Balastrera y en los barrios la Trinidad y las Américas. Se encuentra cerrada la vía al Aeropuerto a la altura del rió Cauca por Cencar.



Candelaria: en el sector del puente de Juanchito hay restricciones de movilidad.



Cartago: se encuentra bloqueada la vía Panamericana que lleva a la salida a Alcalá, también hay bloqueo en el sector los Almendros.



Bugalagrande: continúan los bloqueos en el sector la Y en ambos sentidos, así como en la entrada al municipio.



Guacarí: hay cierres viales en el sector de la EDS el Faro, un grupo de personas tienen bloqueada la vía y exigen dinero para permitir el paso. Persisten los bloqueos en ambos sentidos del sector de La Nubia.



Dagua: hay bloqueos en el Palmar donde habrá una mesa diálogos con las autoridades locales; no hay paso vehicular en el sector de Piñas del 44 y en kilómetro 49.



Ansermanuevo: persisten los bloqueos en la glorieta.



La Paila: se encuentra bloqueada la vía en sentido norte-sur.



Yotoco: bloqueado en su totalidad.



Pradera: persisten bloqueos en las tres entradas del municipio.



Vijes: hay cierre en la zona de 7 curvas.



Zarzal: hay bloqueo intermitente en el corregimiento de La Paila sobre el puente del río paila en el sentido norte-sur.



Roldanillo: en el sector de Santa Rita no hay paso vehicular.



De acuerdo con el informe vial, no hay novedades de bloqueos en los municipios de Ulloa y Alcalá, así como en el sector de Obando y La Victoria.



Palmira

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad de Palmira, este miércoles no hay paso vehicular en ambos sentidos de la vía La Dolores - Puente del Río Cauca.



De acuerdo con el informe, un grupo de ciudadanos tienen bloqueada la zona de Monteclaro - Alameda - Vía a La Pampa; además, al menos 10 personas se encuentran bloqueando la entrada al corregimiento Boyacá.



Asimismo, se registra cierre vial en la vía Palmira - Cali, por el sector de Llanogrande y hay bloqueos intermitentes en las vías que de Rozo conducen a Tres Esquinas, la Tinaja y Charco Verde.



Este miércoles no hay reporte de bloqueos o alteraciones viales en la entrada al Guanabanal, la vía Palmira - Pradera sector Aguaclara, la vía Bolo - Alaska, el sector del Parque del Azúcar, así como en la zona del Super Inter Carrera 19 con Calle 42, la Glorieta Versalles y el Parque Bolívar.