Las Mercedes, el nuevo rincón turístico que espera a los caleños en la Vía al Mar

Erika Mantilla

Hace año y medio empezó la construcción de un sueño. Un lugar donde se les pudiera brindar a los turistas colombianos y extranjeros un espacio que resaltara la belleza y riqueza natural del departamento del Valle del Cauca y, más específicamente, la zona del km. 19 por la vía a San Antonio, que se encuentra a poco menos de 40 minutos de Cali. Ese sueño, ahora cumplido, se llama Las Mercedes Lodge and Restaurant.



La cabaña principal, que fue construida hace 40 años, y todo el terreno, fueron pensados y remodelados para crear un espacio donde los visitantes pudieran disfrutar del viento fresco que baja de las montañas y de la vista que ofrece el bosque de niebla, sumado a comodidades modernas como Internet de alta capacidad.



“Los humanos deberíamos reconectarnos con la naturaleza, porque con el correr del tiempo uno se da cuenta que vivir en hacinamiento, como ocurre en las grandes ciudades, no es lo ideal. Con lo que nos está pasando hoy en día, la gente está buscando pasar más tiempo fuera de los centros urbanos”, afirman los voceros del lodge Las Mercedes.

Lea además: ¿Volver a subirse al avión? Así se reactivaron los vuelos desde el Bonilla Aragón

Zulay Calderón, consultora de comunicaciones en turismo, reafirma esta percepción al afirmar que el ecoturismo es un plan vacacional “cada vez más apetecido” por el público.



Posiblemente el gusto por este tipo de turismo se deba a que “la gente puede salir de la rutina del día a día y tener un respiro de lo cotidiano”.

Con este deseo en mente, la vista de las montañas y el aire fresco llenando los pulmones, el lodge Las Mercedes se presenta como el lugar ideal para quienes quieran tomar distancia y descansar de las aglomeraciones, sin alejarse demasiado de Cali.



Incluso hay personas ocupadas que lo han convertido en un refugio de trabajo virtual, pero distinto, gracias a una vista privilegiada, un menú contundente y el servicio más cálido.



Pero el lodge no solo es un espacio para reposar de la ciudad, bien sea entre semana o los fines de semana; también es un lugar ideal para la protección del medio ambiente y para las investigaciones biológicas o el avistamiento de aves, lo cual es posible por la cercanía física con el bosque de niebla, que cuenta con gran diversidad de fauna y flora.



“Buscamos preservar el medio ambiente. Aquí hay un bosque de respaldo. Entre esta y otras propiedades hay un bosque de 250 hectáreas, el cual no se puede tocar”, explican.



Y añaden, “aunque existen algunos senderos y caminos por el bosque, por donde las personas pueden transitar con seguridad, la fauna y la flora son respetadas aquí”.



Ese es el otro lado positivo de los espacios turísticos ubicados en medio de la naturaleza, pues ayudan a que se respeten los ambientes y no se vean afectados por la deforestación, situación que se podría presentar en sitios muy aislados.



De esta forma el lodge no solo se vuelve un divulgador de la riqueza natural de la zona, sino también un protector de la misma, permitiendo su apreciación consciente.



Colombia está en camino de potenciar más la biodiversidad en el turismo, porque tiene las condiciones para atraer un segmento de muy buen nivel.

Una aventura sin pavimento



Para Zulay, “el ecoturismo da la posibilidad de desconectarse, de hacer algo diferente, y permite conocer lugares inexplorados de nuestro propio país”.



Puede ser que muchos conozcan la Sucursal del Cielo, su calle Quinta, el Gato del Río y su emblemático Museo La Tertulia, pero pocos han recorrido sus montañas, tan cercanas del casco urbano, o sus bosques lleno de pájaros hermosos que posan para las cámaras con encanto.



Ese es el tipo de experiencia que brinda Las Mercedes Lodge and Restaurant, donde no solo se busca que el huésped pueda reconectar con la naturaleza, sino que también abre un espacio para que se reconecte con él mismo a través de la meditación o el yoga al aire libre.



Para los huéspedes más activos el lodge también ofrece recorridos en bicicleta por el bosque, jacuzzi al aire libre, senderismo, tenis, entre otras.



El lodge también está abierto para los no huéspedes que deseen tener un almuerzo agradable cerca del bosque y el ulular del viento frío que baja por las montañas. El comedor está abierto para el público los sábados, domingos y festivos, al mediodía, y es necesario reservar con dos días de anticipación.



Platos exquisitos, paz, aire puro, una decoración sobrecogedora y comodidad, los secretos del lodge.

Lea además: ¿Volver a subirse al avión? Así se reactivaron los vuelos desde el Bonilla Aragón