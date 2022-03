GO Catastral en Palmira tiene una nueva estrategia con la que garantiza la atención oportuna

En aras de prestar un servicio integral a sus ciudadanos, GO Catastral en Palmira inició una nueva estrategia de atención con la cual se asegurará de atender de forma oportuna las solicitudes y avalúos catastrales.



En esta iniciativa, se consideró también que los trámites y soportes requeridos para los avalúos no necesitarán de mucho papeleo, pues en reiteradas ocasiones la comunidad se ha quejado de que los procesos son tediosos y difíciles de desarrollar.



“El propósito de GO Catastral es estar al absoluto servicio de los palmiranos en un ejercicio que no es sencillo, pero que estamos haciendo de la mejor forma. Tenemos toda la disposición y haremos nuestro mayor esfuerzo para que todos los ciudadanos que requieran de nosotros encuentren una rápida atención”, puntualizó el director de GO Catastral, Henry Rodríguez



Para tener en cuenta

Sí los palmiranos llegan a considerar que el avalúo de sus predios no corresponde al valor real y que por el contrario este presenta un incrementó muy superior a lo que debería de ser, tienen la posibilidad de acercarse a las oficinas de GO Catastral o ingresar a Catastro en Línea para solicitar una segunda evaluación.



Cabe recordar que para ingresar a Catastro en Línea se debe de contar con tres datos: identificación del predio, identificación de quien pide la segunda evaluación, este puede ser el propietario, ocupante o poseedor y una explicación por escrito que cuente a detalle el porqué están en contra del designio realizado por la entidad.



“Si el usuario tiene un soporte o una prueba que sustente su reclamación, bienvenido será; si no lo tiene, con que nos explique detalladamente lo que está solicitando podremos hacerlo, siempre y cuando el dato del predio y de quien lo solicita esté completo porque eso es lo que nos permite ingresar a la base catastral y revisar puntualmente su caso”, señaló Sosa.



Los usuarios podrán realizar sus trámites catastrales de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., en jornada continua.

Cabe recordar que para mayor información, los usuarios pueden ingresar al portal web https://www.catastrobogota.gov.co/go/territorial/209/palmira o escribir al correo electrónico ocatastral.palmira@catastrobogota.gov.co o comunicarse al número fijo (602) 2855362.