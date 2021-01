angela marcela alvarez

Por presuntos actos de corrupción en la construcción de diferentes escenarios deportivos, la Fiscalía imputó cargos al exalcalde de Candelaria, Yonk Jairo Torres.



El ente investigador habría obtenido elementos de prueba que vincularían al exmandatario con presuntas irregularidades en la contratación de la construcción de tres canchas de fútbol en los corregimientos Arenal, Poblado Campestre y Buchitolo.



Por esta razón, una fiscal de la Unidad Especial con Apoyo de la Dirección Anti Corrupción le imputó el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.



El contrato en cuestión, que fue celebrado el 14 de noviembre de 2019 por valor de $229 millones tendría por objeto construir gramas nuevas, graderías y baterías sanitarias (baños, duchas y sanitarios) en dichos escenarios deportivos.



Sin embargo, de acuerdo con la investigación, el terreno donde se construiría la obra no contaba con sistema de acueducto y alcantarillado.



Adicionalmente, se estableció que el plazo para terminar los trabajos serían de un mes, lo que resultaba imposible de cumplir.



La Fiscalía además constató que las obras no avanzaron en Buchitolo, entre otras razones, por falta de acueducto y alcantarillado. Aun así, hay evidencia de que los dineros fueron entregados en su totalidad al contratista.



Asimismo, reveló que la cancha debía estar lista el 31 de diciembre de 2019, pero se suscribió acta de aplazamiento por falta de grama el 19 de diciembre del mismo año.



Lea también: La advertencia del Gobierno a alias Iván Márquez tras nueva aparición en video



La siguiente Administración, por su parte, amplió los términos de ejecución y concedió más recursos.



No obstante el contrato fue liquidado el 20 de febrero de 2020, sin que la construcción estuviera completa.



Para el ente investigador, estas concesiones y entrega de dineros adicionales darían cuenta de un aparente afán por favorecer al contratista.



Iván Giraldo Fúquene y Jhonatan Borja Pérez, dos líderes sociales de Candelaria, asesinados el pasado 30 de enero del 2020 en el municipio de Palmira, por un hombre que iba dentro del mismo vehículo con los políticos (Borja aspiró a la Alcaldía y Giraldo al concejo) alertaron y denunciaron otras posibles inconsistencias en este proyecto, luego de lo cual cual se habría registrado los asesinatos.



Es así como se estableció que no existieron estudios previos que advirtieran sobre la ausencia de redes de acueducto y alcantarillado, tampoco se contempló la construcción de un pozo séptico, ni se tuvo en cuenta la calidad del terreno y la fuerte sequía que afectaba a esa zona.