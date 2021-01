La advertencia del Gobierno a alias Iván Márquez tras nueva aparición en video

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Luego de que Iván Márquez, jefe guerrillero de las disidencias de las Farc que se hace llamar la Nueva Marquetalia, anunciara su apoyo a la revocatoria de mandato del presidente Iván Duque, el Gobierno aseguró que la Fuerza Pública lo está esperando para darlo de baja.



“Márquez puede seguir posando en videos y redes sociales desde Venezuela, con el auspicio de la dictadura de Maduro, patrocinadora del terrorismo, pero que sepa que la Fuerza Pública lo está esperando para darlo de baja, igual que se hizo con el narcotraficante Pablo Escobar”, señaló el consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín.

Dijo que es necesario que Iván Márquez y sus aliados le hablen claro al país. Señaló que deben decir si mantienen la alianza electoral que hicieron en 2014 con el santismo.



“Lo que sí sería una preocupación, es que Márquez hubiera salido a repetir el apoyo que hiciera en 2014, con los demás criminales de las Farc, a la reelección del Presidente de la República”, agregó.



En este sentido, Guarín indicó que todos los actores políticos deben repudiar las actuaciones de esta disidencia y no aceptar que interfieran en la democracia, porque “los colombianos están del lado de la democracia, no con bandas del narcotráfico”.



En su nueva aparición pública, a través de un video, Márquez hace un llamado para que se acompañe a una gran coalición nacional para revocar al presidente Iván Duque del poder, argumentando que el país no puede seguir de la manera en la que está.



“Tendremos que buscar la manera de salir del pantano de la dictadura Duque-Uribe y eso se logra mediante la movilización de todo el pueblo y la unidad del movimiento social y político del país”, dice el disidente.