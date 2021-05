Esto dicen los alcaldes de Yumbo y Jamundí sobre disturbios en sus municipios

Jhon Edward Montenegro Jimenez

“La solución está en el diálogo a nivel nacional”

Jhon Jairo Santamaría, alcalde de Yumbo. Tomado de Facebook @santamariaalcalde

Alcalde, ¿se ha establecido si los generadores de la violencia de los últimos días son de Yumbo y tenían algún anuncio de que podría ocurrir?



Nosotros estábamos a la expectativa de que nos íbamos a sentar con cada uno de los puntos de concentración que están en la Panorama y en algunos barrios a la salida de Yumbo. La reunión era el lunes, con la participación de un grupo importante de la sociedad y, extrañamente, a las 11:30 de la noche, se presentan unas personas a vandalizar un CAI en La Estancia y la comunidad sale a repeler y a apagar el incendio y se genera un enfrentamiento con la Policía y se origina todo el caos, una confrontación dura de la comunidad y el Esmad. Al parecer, esas mismas cinco personas que iniciaron la vandalización contra el CAI fueron a mi casa a vandalizarla con piedras. No se ha determinado quiénes son, pero la protesta en Yumbo se había dado en paz. Había situaciones puntuales, pero los manifestantes estaban en los puntos de bloqueo tranquilos. Ahí es donde uno dice: ¿qué es lo que está sucediendo debajo de esta situación?

¿Cuenta Yumbo con el pie de fuerza suficiente para garantizar la tranquilidad de sus habitantes?



Nunca es suficiente. Lo que hemos procurado como Gobierno es evitar el enfrentamiento, porque la violencia lleva a más violencia. Tenemos un número importante de policías del Esmad en la megaestación, para defenderla, y presencia del Ejército en algunos lugares, pero es en el diálogo en el que basamos la estrategia para desescalar esta situación.

¿Qué riesgo corren los vecinos de Ecopetrol y de la empresa de gas Primax ante un hecho de violencia?



Hay riesgo, porque hay unos tanques donde se almacena combustible y materiales inflamables. Por eso hemos procurado concientizar a la gente de que no se puede atentar contra esos sitios, porque correrían riesgo ellos y todas las viviendas aledañas y hemos procurado, con el Ejército y la Policía, darle control de otra forma a la protesta que están haciendo en esa zona.

¿Han pensado en evacuar la zona?



La Iglesia, la Personería y la Administración están haciendo acercamientos para concientizar de ese riesgo e invitar a la gente a no generar más caos en el municipio. Los muertos que han ocurrido nos duelen, jóvenes de nuestro municipio, y ese llorar de esas madres yumbeñas por sus hijos, nos duele. Por eso invitamos al Gobierno Nacional y al Comité de Paro a que se sienten con toda la disposición. Dejar esos orgullos a un lado y resolver las discrepancias, porque los que están pagando son gente humilde, que tiene inquietudes a nivel municipal, pero que también está defendiendo principios y propuestas de nivel nacional.

¿Ya se retomó el control de la ciudad o todavía hay escaramuzas?



Desde la noche del martes ha estado más calmado. Hemos tratado de recuperar la confianza que se perdió para volver a proyectar esa reunión que requiere nuestra comunidad, nuestros empresarios y los amigos que están en los puntos de encuentro.

Hay muchas fábricas asentadas en esa zona que no han podido trabajar porque los empleados no pueden llegar. ¿Ha sido imposible desbloquear esos accesos?



Estamos tratando de concertar con las personas que están a lo largo de la Panorama, que es una vía importante para el municipio de Yumbo y para Colombia y por eso se han ubicado estratégicamente sobre ella.

¿ Cómo están las conversaciones con quiénes están bloqueando y ellos son del municipio o de afuera?



Extrañamente he visto videos de gente que dice no ser del municipio, pero en su gran mayoría es gente de Yumbo...Este paro era nacional y se fue desescalando hasta que quedó municipal, pero hay requerimientos de la comunidad que son válidos y se pueden atender como municipio, pero en compañía de los industriales.

¿Cómo está el abastecimiento de alimentos en Yumbo?



Hemos construido corredores humanitarios para el ingreso de alimentación y de gasolina, así que no hemos tenido ningún inconveniente. Con el apoyo de los comerciantes, hemos logrado abastecer y suministrar alimentación a nuestra gente.

El presidente ha dicho que los alcaldes deben quitar los bloqueos...



Yo vivo en Yumbo, mi familia vive en Yumbo, es complejo para nosotros dar orden de atacar esos puntos, porque generaría mucha pérdida de vidas. Como Alcalde, nunca daría la orden de arremeter contra esas personas. La solución está en las conversaciones que se tienen que adelantar a nivel nacional, allá está la solución y nosotros somos los que estamos sintiendo la presión de un Gobierno Nacional, pero también la obligación de proteger a nuestras familias.

¿Ha sentido el acompañamiento de la Gobernación y el Gobierno Nacional o se ha sentido solo en el manejo de esta situación?



El lunes me sentí solo, quiero ser sincero. Ayer hablé con la Gobernadora y con gente del Gobierno Nacional. Pero me he sentido más apoyado por la comunidad. Sus palabras de aliento nos han fortalecido para seguir con esta propuesta de resolver todo a través del diálogo.

¿Qué peticiones les están haciendo los manifestantes de la ciudad?



Las personas reclaman oportunidades laborales y tenemos que reconocer que, a pesar de ser la capital industrial del Valle, el desempleo acá es más alto que el promedio nacional y eso se ha generado porque ha habido siempre un distanciamiento entre la parte pública y la privada. La gente reclama trabajo, educación, deporte, cultura. Los otros requerimientos se pueden ir dando, pero la prioridad es trabajo y educación.

“Ya no podemos mantener los bloqueos”

Andrés Felipe Ramírez, alcalde de Jamundí. Tomada de Twitter @FelipRamirez_

Alcalde, ¿cuál es el balance que hace de todo lo ocurrido en los últimos días en Jamundí en medio del paro?



Nos ha tocado liderar momentos complejos, pero creo que, en medio de estas dificultades, es cuando tiene que salir lo mejor de todos. Este caos social, sin duda, tiene que estar mediado por el diálogo y por el respeto de las instituciones. La movilización tiene que avanzar en esa línea, pero también deben ver de qué otras formas logran ser escuchados. Yo creo que las manifestaciones han dado grandes logros, pero hoy ya no podemos mantener los bloqueos. Este no es un país de una renta rica y necesitamos volver al flujo normal y poder comenzar a estabilizar la economía.

¿Cómo se puede explicar que en un municipio donde el tono había sido de diálogo y conciliación haya ocurrido lo que sucedió con el ataque contra la Alcaldía y el Concejo?



Es algo que fue supremamente doloroso, pues hemos hecho el esfuerzo por tener ese diálogo, un tono de consenso y con la idea de proteger la vida por sobre todas las cosas, tanto de los manifestantes como de la Fuerza Pública. Los hechos son materia de investigación, les exigimos a la Fuerza Pública y a la Fiscalía que revisen e indaguen, porque hubo una respuesta tardía por parte de los organismos de seguridad del Estado y esperamos que eso se aclare. Lo que se puede identificar es que esto fue algo muy organizado, muy orquestado. Entraron a la Alcaldía y sabían dónde tenían que hacer el daño. Es decir, esto no es de unas personas que estaban en una marcha o movilización, no. Es algo que estaba planificado. Por eso pedimos que las instituciones den con los responsables materiales e intelectuales que están alrededor de esta situación. Nosotros hemos sido garantes de derechos para las manifestaciones, pero les exigimos a los manifestantes que han hecho actos culturales en las vías que tenemos que superar estas acciones, trascender. Las vías tienen que ser habilitadas. Acá teníamos catorce vías bloqueadas y de manera voluntaria y pacífica logramos desbloquear trece. Solo queda la barricada de Terranova.

¿Qué piensa de la orden que dio el Gobierno Nacional para que la Fuerza Pública desbloquee las vías y abra el paso?



Desde el primer día el Presidente dio esa orden. Y ese no es el camino: si Duque hubiese sido más asertivo, hoy no estaríamos en esta situación. El camino es reconocer los voceros de las protestas, llamar al diálogo y comenzar a discutir los puntos. El tema lo dejaron alargar y cada vez salen más peticiones, hoy los paros se han vuelto locales y han entrado actores políticos que vuelven más compleja la situación. El Gobierno Nacional debe ser concreto con sus mensajes y abrir canales de comunicación para poder avanzar y salir de esto. Igualmente los organizadores del paro.

¿Usted cree que dentro de Jamundí hay sectores políticos que podrían haber propiciado lo que ocurrió el pasado fin de semana?



Es motivo de investigación. Hubo en el Concejo una situación compleja. Lo que los videos demuestran es que hubo una incitación a los manifestantes desde distintos sectores. Nosotros somos un gobierno que derrotó la clase política de Jamundí y que desde el primer día hemos tenido ataques sistemáticos. Y yo creo que estos momentos demandan grandeza, la situación no está para rencillas políticas, está para resolver un tema social muy agudo y complejo que lleva un lastre de muchos años y que, en nuestro diálogo con todos los sectores ciudadanos, como Administración, hemos dicho: nuestra premisa es la no violencia y proteger la vida y los bienes públicos y privados. La gente debe tener claro que dañar un bien público es retroceder, porque esa plata de los arreglos se deja de invertir en desarrollo social. Así que le pedimos a las autoridades que investiguen y esclarezcan estos hechos.

En la zona rural de Jamundí hay mucha presencia de cultivos ilícitos. ¿Cree que en los desórdenes que han ocurrido en su municipio tuvo algo que ver el narcotráfico?



Jamundí tiene una multiplicidad de factores que podrían incidir el caos social: tenemos la mayor cantidad de cultivos ilícitos en el Valle, somos el segundo municipio con más migrantes del departamento y tenemos un crecimiento completamente desordenado en los últimos 20 años, sin que se generaran las capacidades institucionales para que la gente viva bien. Todo esto es un caldo de cultivo para que incluso Jamundí hoy estuviese mucho más violenta. Lo que evidenciamos es que, en medio de las movilizaciones, se han tratado de permear grupos radicales que quieren confrontar con la Fuerza Pública.

¿Teme por su vida o la de su asesor Duvalier Sánchez?



Tememos por la vida de todos, porque en Jamundí hay factores que quieren desestabilizar el Gobierno, que no les sirve que nosotros estemos al frente, con un mandato transparente, que hace que los recursos públicos sean sagrados y que ha hecho de la participación ciudadana su mayor virtud. Con Duvalier llevo trabajando doce años y venimos de procesos de liderazgo colectivo, donde todos nos complementamos como equipo. Aquí antes los alcaldes hacían todos sus negociados en sus casas, en sus fincas, con sus aliados. Nosotros no tenemos esas prácticas. Todas las decisiones se toman en la Alcaldía. A Duvalier le tocó salir de manera desafortunada de Jamundí, simplemente por ayudarme a coordinar el gabinete, por ayudarme a potencializar los proyectos. Le pido a las autoridades que protejan a Duvalier, a nuestras familias y equipo. La democracia está en las ideas y no se puede hacer con amenazas.