Yumbo: enfrentamientos dejan un saldo de un muerto y 16 heridos

Un saldo de un muerto y 16 heridos es el balance preliminar de los enfrentamientos que se registraron entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en Yumbo.



La confrontación entre algunos manifestantes y miembros de la fuerza pública se dio en el barrio La Estancia de ese municipio.



"Hemos visto un reporte de la gerente del hospital donde me habla de 16 personas que han sido atendidas en el centro, una desafortunadamente falleció cuando estaba siendo trasladada para la ciudad de Cali. Hay unas personas afectadas de manera delicada, según lo que se me dice, y otras que han sido afectadas por los efectos de los gases lacrimógenos utilizados por la Policía", informó el alcalde municipal, Jhon Jairo Santamaría, en entrevista con la emisora local Yumbo Estéreo.



Santamaría reveló posteriormente a Blu Radio que la persona fallecida recibió una herida por arma de fuego.



Al parecer, de acuerdo con el mandatario, los enfrentamientos comenzaron luego de que un grupo de personas intentara vandalizar un CAI del sector.



"Según un reporte que nos llegó por parte del mayor de la Policía y un audio de uno de los miembros del Comité de Paro Municipal, un grupo de personas quisieron atacar el CAI de La Nueva Estancia y La Estancia que inclusive, según lo que se me informa, algunas personas de la comunidad salieron a apagar ese incendio", indicó Santamaría.



Agregó que, tras la llegada de la fuerza pública, "desafortunadamente se enardecieron los ánimos y se generaron esos enfrentamientos. Pero, al parecer, esas mismas personas que quisieron vandalizar ese CAI fueron las que también estuvieron en mi casa tratando de vandalizarla".

El alcalde reiteró su llamado al diálogo como forma para solucionar la situación de orden público y expresó su preocupación por las situaciones de violencia que han afectado las conversaciones.



"Llama la atención de que, a pocas horas de sentarnos a dialogar, de seguir dialogando con la gente porque veníamos conversando con muchos de los líderes, los taxistas, las JAC, con las personas que están en esos puntos de encuentro... veníamos dialogando y ya teníamos pactada una reunión este lunes a las 9:00 a.m. en el coliseo de la 6 con 6, y a pocas horas sale una situación de esto. Yo creo que es delicado y hay que revisar, ¿será que hay personas que no quieren que se generen esos diálogos?, ¿será que hay gente que quiere generar el caos?"



Indicó que la mesa agendada para este lunes no se llevará a cabo porque "las condiciones no están dadas para los diálogos".



"Soy de los convencidos de que el diálogo es la forma de resolver nuestros problemas, pero en la situación de orden público hoy no está dado para eso y sería llevar a mucha gente a arriesgar su vida".



Puntualizó que "los canales de diálogo y conversación siguen abiertos. No podemos permitir que ese punto de encuentro se nos rompa, porque esa es la única herramienta que tenemos nosotros. O es la fuerza, o es el diálogo, y para mí es primordial el diálogo".



Seis policías resultaron lesionados

La Policía Metropolitana de Cali dio a conocer en la mañana de este lunes su reporte de los hechos registrados en Yumbo



"Pasada la medianoche, varias personas con objetos contundentes y artefactos explosivos artesanales, atentaron contra el CAI La Estancia y contra los uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes que a esa hora prestaban el servicio de Policía en ese lugar", indicó el subcomandante de la Institución, coronel Guillén Amaya.



Agregó que "casi de manera inmediata fueron atacados el CAI Pizarro y la Megaestación de Yumbo. Los uniformados fueron hostigados también con armas de fuego".

Según el oficial, "los desmanes se extendieron hasta la vivienda del Alcalde de este municipio, que resultó vandalizada, así como un cajero electrónico y dos estaciones de expendio de combustible donde continúan los actos vandálicos".



Aseveró que en la mañana de este lunes se han registrado intentos de atacar una estación de servicio de gasolina, situación que ha debido ser atendida por agentes de la Policía.



"Los delincuentes han lanzado explosivos improvisados contra la misma, lo que representa un peligro inminente para la comunidad", sostuvo.



Informó además que "se tiene reporte de seis policías lesionados, 16 civiles que llegaron a centro asistencial y una persona fallecida. Será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar para esclarecer cada uno de los casos".



Finalmente, el coronel agradeció las muestras de apoyo y el acompañamiento de la comunidad de Yumbo.

Casa del alcalde fue vandalizada

En medio de los disturbios registrados entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, un grupo de personas atacó la casa del alcalde de Yumbo.



El hecho se registró pasada la medianoche. En el hecho no hubo personas heridas, pues el mandatario alcanzó a salir de la vivienda antes de que ocurriera el ataque.



Según lo dicho por el mandatario, al parecer los responsables serían las mismas personas que intentaron vandalizar el CAI de La Estancia.