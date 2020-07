En Palmira se han impuesto más de 4000 comparendos desde el inicio de la cuarentena

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Al tiempo que aumentan las cifras de contagios por covid-19, incrementan los comparendos por violación de las medidas biosanitarias en el municipio de Palmira.



Lo anterior se desprende del informe entregado este jueves por la Secretaría de Seguridad, que revela que desde que empezó el confinamiento hasta la fecha, se han impuesto 4071 comparendos.



Las sanciones están relacionadas con violaciones al toque de queda y al 'pico y cédula', modificado recientemente por la Administración para restringir la movilidad de las personas y frenar la expansión de la enfermedad.



De acuerdo con Álvaro Arenas, titular de la dependencia de Seguridad, estos comparendos se han aplicado desde el 20 de marzo hasta el 8 de julio y corresponden a la zona urbana y rural de Palmira.



En la cabecera municipal han sido sancionadas, 2873 personas, mientras en los corregimientos El Bolo 69; La Buitrera, 387; Tienda Nueva, 101; La Dolores, 150 y 491 en Rozo.



Para el funcionario, el municipio se encuentra en alto riesgo debido al incremento de los casos positivos de covid-19, en los últimos días.



Sin embargo, anotó que, en promedio, por día, se están aplicando 37 sanciones.

“Lo que nos sigue preocupando porque los casos de contagio de coronavirus en la ciudad aumentan rápidamente y hoy (viernes) ya superan los 250. Palmira está en riesgo”, subrayó.



Además, el número de ocupación de camas UCI es alto, razón por la cual hizo un llamado a la comunidad a tener autocontrol al momento de salir.



“Lo que está pasando en la ciudad no es un juego y las cifras lo demuestran, por favor, eviten salir de sus viviendas si no lo requieren, no hay reactivación social", aseguró.



Agregó que, aunque la Policía está haciendo cumplir la norma de pico y cédula, su propósito no es aplicar comparendos, sino que la gente se autorregule.



El funcionario reiteró que la fuerza pública seguirá verificando el cumplimiento de la norma a lo largo y ancho de la ciudad.