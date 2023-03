Empresa de turismo habría estafado a familias de Puerto Tejada con viaje a Santa Marta

El pasado viernes en la noche, en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, un grupo de 34 personas, entre ellos ancianos y niños, provenientes de Puerto Tejada, quienes esperaban viajar a Santa Marta, quedaron tristemente sorprendidos cuando comprobaron que la empresa a la que habían pagado $ 28.900.000 pesos por un plan grupal de 4 días y 3 noches en esta ciudad costera, no había hecho ninguna reservación de tiquetes aéreos.



El vuelo despegó y ellos siguieron en tierra, esperando las explicaciones de Elizabeth Herrera, representante de la empresa Isa Tour de Palmira, a quien habían entregado la suma de dinero, que habían recolectado entre diciembre del año pasado y febrero de 2023 a través de actividades comunitarias.



Así lo relató Ana Belén Rodríguez, líder social y una de las habitantes de Puerto Tejada, quien junto a sus familiares esperaba conocer las playas de Santa Marta.



“La empresa nunca nos entregó tiquetes, aquí supimos que no los habían comprado, que nunca reservaron hotel, todo fue una estafa”, expresó.

“Como la señora Elizabeth estaba aquí con nosotros le pedimos explicación y ella no supo qué responder, solo decía que esperáramos más tiempo, pero nunca llegó nada. Entonces optamos por llamar a la Policía y se la llevaron para la Fiscalía de Palmira”, agregó.



Según declaraciones de los afectados, a la representante de la empresa podrían dejarla libre en pocas horas, puesto que se trata de “un delito menor”.



El grupo de personas estuvo esperando una solución hasta la tarde del sábado en el aeropuerto, ahora esperan que las autoridades respondan, “exigimos la devolución del dinero”.