Emcali apoyaría operación del acueducto de Buenaventura, explica Viceministro de Aguas

Alejandro Cabra Hernandez

Aunque la mayoría de los caleños tiene garantizado el suministro de agua, lo que desconocen mucho de ellos es que un gran porcentaje de red de acueducto de la ciudad (se calcula que el 35%) debe ser recuperada porque data de más de 40 años de uso. De allí que se presente un alto número de daños y que los índices del desperdicio del vital liquido supera el 45 %.

Ante este panorama, el viceministro de agua, José Luis Acero, sostiene que se está haciendo una millonaria inversión en la ciudad y explica en dónde se están realizando las obras. Asimismo, da un balance de cómo van los compromisos que adquirió la Nación frente al distrito de Buenaventura para brindar un buen servicio de suministro de agua, el cual se proporciona solo tres horas diarias en un amplio sector del distrito. Además, Acero revela que espera que Emcali entre a apoyar la operación del acueducto de la ciudad puerto en diciembre.



Empecemos con lo más complejo. Las obras para mejorar el servicio de agua de Buenaventura, fueron compromisos que adquirió la Nación. ¿Cuándo las entregará?



En Buenaventura reactivaremos las obras complementarias de las plantas de tratamiento de agua potable Escalerete y Venecia para lo cual se han destinado $1.935 millones. Lo que no saben las personas es que en Buenaventura se realizaron acuerdos con el comité del paro para hacer inversiones por cerca de $1.6 millones, de los cuales, casi la mitad serían para proyectos de alcantarillado y acueducto, que me competen a mi sector, son trabajos que no estaban estructurados pero actualmente se encuentran avanzando. Es un trabajo progresivo que ya se está desarrollando. Estamos entregando obras paulatinamente y este año haremos entrega de varios proyectos.



La situación del suministro de agua en Buenaventura es compleja porque tienen un indicador de un desperdicio de agua del 90 % y no hay empresa que aguante eso. Por eso se requiere no solo el compromiso de la Nación sino de todo los actores. La idea es que gradualmente se esté aumentando las horas del suministro en Buenaventura en la medida que se entregan obras.



¿Cómo es el tema de que Emcali es uno de los candidatos para apoyar la operación del acueducto de Buenaventura?

Tenemos que finiquitar este año el nuevo operador de acueducto o Buenaventura se queda sin agua, porque cuando HidroPacífico se vaya -el contrato de concesión culmina en diciembre de este año- tenemos que tener una estructura montada, lo que se está afinando en este momento es una nueva empresa, asociación estratégica, sólo es afinar estos últimos detalles y la idea es que Emcali entre a apoyar la operación técnica, administrativa y operativa, asimismo para que Buenaventura recupere el control de la gestión de este servicio público. Recordemos que Emcali es una compañía que tiene una trayectoria de 90 años y que muchas empresas de servicios del país como EPM no solo brindar sus servicios en su ciudad de origen sino también en otras localidades del país y de la región. Entonces la idea es que Emcali entre a apoyar todo ese proceso.



¿Qué inversiones está desarrollando su cartera en Cali y el Valle?

En el marco del proceso de reactivación y los compromisos del gobierno con Colombia se puso en disposición el presupuesto más alto en saneamiento de agua, el Valle fue uno de los departamentos priorizados para estos proyectos, actualmente estamos desarrollando 10 proyectos en total en el departamento, con una inversión de $124.000 millones de los cuales $113.000 millones los pone la Nación. Con esto esperamos generar más de 800 empleos directos, en su mayoría mano de obra local.



¿Cuáles son esos proyectos?



Con esos $124.000 millones se están ejecutando 10 obras. Con esta estrategia no solo estamos mejorando los indicadores de cobertura de acueductos y alcantarillados para beneficiar a más de 833.000 habitantes, sino que también se están generando alrededor de 349 empleos directos que en su mayoría son mano de obra regional. Ya se contrató el proyecto de control de aguas residuales en canales de aguas lluvias para el barrio San Carlos que tiene una inversión de $22.711 millones y beneficiará a 5.565 habitantes.



Ya están en etapa de proceso de selección dos proyectos por $7.622 millones. En Cali la optimización de las redes de acueducto en los barrios San Luis y San Carlos por $4.473 millones. Tenemos cinco proyectos más por $86.629 millones que están por contratar y que próximamente se abrirán los procesos de selección. Se trata de cuatro obras para Cali: la optimización del funcionamiento hidráulico y estructural de la red secundaria de alcantarillado en el barrio San Luis que costará $18.524 millones. La optimización de las redes de acueducto en los barrios El Lido, Colseguros, Saavedra Galindo, Puerto Mallarino y Simón Bolívar por $9.570 millones.



La conformación de sectores hidráulicos en la red baja oriental del sistema de distribución de agua potable con un rubro de $12.277 millones y la optimización centro de control maestro acueducto y alcantarillado de Emcali al que se le asignarán $27.689 millones.



¿Y en el resto del Valle?

En Zarzal se tiene prevista la optimización de la estación de bombeo sector La Cumba, con un aporte de $18.569 millones. En Guacarí a través de pliegos tipo para garantizar transparencia y pluralidad de oferentes, la optimización de las redes de distribución del acueducto corregimiento de Guabitas por otros $3.149 millones.