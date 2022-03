¿El Gobierno Nacional castigó a Cali? Responde Norma Hurtado, la senadora más votada en el Valle

Se decían muchas cosas del Partido de la U, que sacaba cuatro o cinco senadores. Hoy podemos decir que el Partido de La U cuenta con diez senadores, tenemos quince representantes a la Cámara y dos más en alianza para un total de 17 curules en la Cámara de Representantes.



Con estas palabras, la vallecaucana Norma Hurtado Sánchez, quien acaba de dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado, defiende lo logrado por su colectividad en las recientes legislativas.



Ella, quien fue la congresista más votada en el departamento, al sumar 128.184 sufragios, dice que la responsabilidad más grande de la bancada parlamentaria regional “es llevar a la agenda de quien sea el próximo Presidente de Colombia las prioridades de nuestro departamento: ser incluidos presupuestalmente”.

Como mujer, ¿qué significa que el género femenino esté ganando terreno en la política colombiana?

La democracia nos está dando un nuevo lugar, un nuevo posicionamiento y los espacios se han ido aperturando para las mujeres, no solamente en nivel regional sino, como lo pueden ver hoy, en nivel país. Somos muchas más representantes a la Cámara y senadoras y eso significa que el país está entendiendo la paridad, que las mujeres estamos preparadas para desempeñarnos en cualquiera de los escenarios, ya sea del ámbito privado o de lo público.



¿Cómo logró ser la senadora más votada en el Valle del Cauca?

Es el conjunto de varias acciones, la primera de ellas es haberme preparado durante muchos años para representar a los vallecaucanos y colombianos, académicamente y técnicamente; lo segundo es que durante toda mi trayectoria política he tenido contacto permanente con la comunidad, gestionando, escuchando, pero también resolviendo situaciones y necesidades, y lo tercero es porque hace cerca de 30 años decidí que mi profesión, mi oficio y lo que yo quería ser era política, y la gente así lo ha entendido, así me ha interpretado, especialmente en estas elecciones. Así me evaluó, como una mujer de servicio, comprometida con la comunidad desde lo técnico, lo político y lo social.



Estando a punto de terminar su periodo como representante a la Cámara y como senadora electa, ¿cuáles deben ser las prioridades para el Valle del Cauca en la próxima legislatura?

La responsabilidad más grande que tenemos en la bancada parlamentaria del Valle del Cauca es llevar a la agenda de quien sea el próximo Presidente de Colombia las prioridades de nuestro departamento, ser incluidos presupuestalmente.



Hay temas importantes, como la terminación de la doble calzada Buga–Buenaventura, la profundización del puerto de Buenaventura, el desarrollo y la consolidación de la vía Mulaló–Loboguerrero, la modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y el aeropuerto de Buenaventura; el apoyo a un departamento tan agrícola como el Valle del Cauca con el desarrollo de sus vías terciarias y, lo más importante de todo, la inversión social para un departamento que es receptor de muchas de las problemáticas que se viven tanto en el Pacífico colombiano como en el suroccidente del país.



El Valle ha sido receptor durante muchos años de la migración, del desplazamiento forzado, y eso implica y compromete a que el Gobierno Nacional nos haga inversión social en el Valle del Cauca.



En esta oportunidad el Partido de la U cedió algunas curules en el Congreso. ¿A qué cree que se debió ese resultado electoral?

Se decían muchas cosas del Partido de la U, que sacaba cuatro o cinco senadores. Hoy podemos decirles a quienes leen este periódico que el Partido de la U cuenta con diez credenciales senadores, tenemos quince credenciales de representantes a la Cámara y dos más en alianza con nuestro partido, para un total de 17 curules en la Cámara.



Entonces, hoy nos podemos comparar con cualquiera de los otros partidos y decir que a aquellos que nos subestimaban, que eran escépticos a los resultados del Partido de La U, les podemos mostrar 27 credenciales que evidencian nuestro trabajo, compromiso y reconocimiento en todas las regiones del país, con un partido que ha sido distinguido en los últimos doce años como el partido de las regiones y que consolidamos en esta elección al Congreso de la República 2022.

¿Qué opina del giro ideológico que dará la bancada del Valle del Cauca, en la que predominarán los congresistas del Pacto Histórico?

En los últimos 50 años Cali y el Valle del Cauca han tenido un crecimiento con un origen bastante particular y es el desplazamiento, es toda la migración del Pacífico colombiano, del Cauca y de Nariño. Esa migración significó carencia y ausencias de orden social y hoy todas esas carencias se han manifestado de alguna u otra forma. Primero, en el 2021, con un estallido social que nos tuvo en un paro cerca de 33 días, y segundo, ahora se reflejó en las urnas. Todas estas personas que tienen sueños, anhelos y carencias, que reclaman una transformación en sus vidas, se manifestaron a través de las urnas, de un partido, de una fuerza política, como lo es el Pacto Histórico, y ese es el reflejo de muchas de las situaciones sociales que han vivido el Valle del Cauca y Santiago de Cali.

“No compartimos los extremismos ideológicos, los radicalismos y menos los mensajes de odio que dividan al país. Creemos en un centro conciliador”.

¿Qué le quedó faltando en su labor como representante que ahora podrá sacar adelante en el Senado?

Muchas cosas, pero las dos que expresé a lo largo y ancho en mi recorrido por el Valle del Cauca son: la reforma estructural al sistema de salud, que debe consolidarse en una propuesta y estar en la agenda no solamente del Gobierno Nacional, sino del Congreso de la República. Los pacientes no dan espera, exigen un servicio con calidad y oportunidad, reclaman la salud que anhelamos todos, que todos queremos. Por otro lado, yo tengo un compromiso muy fuerte con el deporte colombiano y creo en la reforma, la actualización y la modernización de la Ley 181, con un único propósito y es que el deporte se consolide como la herramienta de transformación social que necesita nuestro país.



Como integrante de la Comisión Séptima, nos faltaron esas dos grandes reformas y se necesitan otras más. En el caso de Norma Hurtado, quedo en deuda con mis electores con esas dos reformas.



Ya que el partido de la U adhirió a ‘Fico’ Gutiérrez, ¿cómo cree que se puede beneficiar el Valle del Cauca con una eventual Presidencia de él?

El Partido de la U le presentó una propuesta de transformación social el pasado miércoles a Federico Gutiérrez con tres elementos fundamentales: uno, la reconstrucción del tejido social; dos, la puesta en marcha de una transformación económica y reactivación económica para nuestro país desde las regiones o posicionamiento de las regiones a nivel nacional y, tres, la consolidación de la Paz, de una Paz estable y duradera, pero especialmente una Paz que llegue a las zonas que realmente vivieron el conflicto armado. Esas fueron las tres grandes líneas que como partido le solicitamos al candidato Federico Gutiérrez y en ellas está incluido el Valle del Cauca. Hemos vivido la guerra en el Pacífico colombiano y necesitamos la reconstrucción social de Buenaventura y al Valle del Cauca nuevamente como eje de desarrollo económico de todo el suroccidente colombiano.



Se dice que este Gobierno Nacional castigó a Cali, porque aquí ganó Petro en la segunda vuelta del 2018, no atendiendo todos los requerimientos que se le hicieron desde la región. ¿Qué opina?

La deuda histórica del centralismo bogotano con el Valle del Cauca, y en esencia con todo el Pacífico colombiano, es una realidad indiscutible. Muchos han sido los presidentes que no han dado una mano realmente generosa a los gobiernos locales del Pacífico colombiano para garantizar su desarrollo eficaz. Mal haría en culpar solo al presidente Duque de algo que ha sido una política generalizada de los últimos gobiernos.



No obstante, resulta necesario aclarar que, desde el bloque parlamentario del Valle del Cauca, se lideraron muchas propuestas, se hicieron muchas invitaciones al Gobierno del presidente Iván Duque para acompañar inversiones de trascendencia para la región, que generaban desarrollo y competitividad, y aunque muchas de ellas fueron atendidas, algunas no fueron acogidas.



En conclusión, lo sucedido en Cali tiene otros orígenes que van mucho más atrás del Gobierno del presidente Duque, que generan muchísimos más compromisos de gobiernos anteriores, especialmente de inversión social en los últimos 50 años en este Pacífico colombiano, del cual Cali hace parte integral y del cual Cali es receptor. Pero también es cierto que las alcaldías deben liderar proyectos de gran envergadura y buscar con gestión el financiamiento nacional e internacional y quizás en esto han fallado las administraciones que han gobernado la ciudad.

También debemos preguntarnos, ¿cuántos proyectos, cuánta inversión o sustentación tuvo Cali ante el Gobierno Nacional para generar transformación? Y a la pregunta formulada de manera muy sucinta diría que la falta de inversión en Cali, el Valle y el Pacífico colombiano es el resultado de la ausencia de una política nacional de los últimos gobiernos, que tienen una deuda histórica con estos territorios, al igual de algunos gobiernos locales, que no gestionan proyectos de inversión ante la Nación.



¿Considera que es riesgoso para el país que Gustavo Petro llegue a la Presidencia de la República?

Desde el Partido de la Unión por la Gente hemos respaldado las transformaciones más importantes que ha vivido Colombia en los últimos años. Es así como fuimos promotores y defensores del Acuerdo de Paz que trajo consigo desarrollo para las regiones del país y tuvimos que adelantar este proceso de la mano de todos los sectores sociales y políticos de Colombia. Es por esto que jamás tildaríamos ninguna ideología como riesgosa, somos un partido diverso, que respeta las diferentes formas de ver el desarrollo de Colombia, que escucha a la gente, interpreta sus anhelos y recorre territorios. No obstante, sí nos alejamos de la forma de gobierno que propone el Pacto Histórico y no compartimos los extremismos ideológicos, los radicalismos y muchos menos los mensajes de odio que dividan al país. Creemos que un centro conciliador y la probada experiencia en el manejo de lo público es lo que necesita Colombia. Por esto fuimos partícipes de la consolidación del Equipo por Colombia, que hoy respalda la candidatura de ‘Fico’ Gutiérrez.