Ejército ofrece excusas a familiares de soldado hallado muerto tras emboscada en Dagua

El Ejército Nacional ofreció disculpas a los familiares del soldado Kevin René Martínez Tenorio, quienes habrían hallado el cadáver del joven luego de que este perdió la vida en medio de una emboscada en Dagua, Valle.



El general Miller Vladimir Nossa, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, ofreció excusas porque luego de dos semanas de haber ocurrido los hechos, la Institución no había recuperado el cuerpo del militar.



El soldado Martínez Tenorio fue una de las víctimas mortales que dejó la activación de un campo minado en zona rural del municipio de Dagua el pasado 24 de septiembre.



"Pos gestiones de la familia ubicaron los restos de quien podría ser el soldado Kevin René, asesinado en la zona rural de Dagua. Estamos por determinar qué se habría presentado en los procedimientos efectuados en el registro de la zona. Nuestras sentidas excusas", dijo el General.



Además, reiteró el apoyo a la familia y aseguró que la Institución se encuentra adelantando investigaciones para identificar a los responsables de la emboscada y esclarecer por qué no había sido ubicado el cadáver del soldado.



"De manera preliminar se está estableciendo la efectividad y oportunidad de los procedimientos efectuados. Tengan la seguridad que se tomarán las acciones que correspondan; los procedimientos realizados y las conclusiones de la inspección permitirán tomar las medidas a que haya lugar", aseguró el Comandante.



Los hechos habrían ocurrido en el momento en que un grupo de militares, miembros del Batallón de Desminado Humanitario número 3, estaban realizando labores de capacitación a la comunidad y cayeron en un campo minado.



Según había manifestado el padre del soldado, en un video que fue compartido en redes sociales, con asistencia de la Defensoría del Pueblo ubicaron los restos del cuerpo de su hijo a unos 60 metros del lugar donde se activó la mina.



"Este es el cuerpo de mi hijo, el cual quedó vivo y no subieron a rescatarlo. Encontramos el reloj y el celular, son evidencias para que no nos digan que no es", manifestó Lioni Martínez, padre del soldado.