Dos policías heridos y un presunto delincuente muerto deja cruce de disparos en Tuluá

Dos policías heridos, un presunto delincuente muerto y otro capturado es el resultado de un cruce de disparos registrado en la noche de este viernes en zona urbana de Tuluá.



De acuerdo con lo detallado por la Policía Valle, el enfrentamiento

se presentó en la Carrera 25b con Calle 7, en el barrio 7 de agosto del municipio, donde los uniformados fueron atacados con arma de fuego cuando se encontraban realizando labores de patrullaje.



Estos hechos sucedieron en el momento en que los dos sujetos, quienes se movilizaban en una moto, se encontraban en el sector y luego de notar la presencia de los uniformados, accionan un arma de fuego contra estos.



"Resultaron lesionados dos patrulleros, uno adscrito al Modelo de Vigilancia por Cuadrantes y otro al Grupo de Operaciones Especiales, Goes. Uno presenta lesiones en la mano y otro en el pie izquierdo". detalló el coronel Nelson Parrado, comandante de la Policía Valle.



El Coronel explicó, además, que uno de los policías recibió tres impactos de bala pero que, debido a que tenía puesto un chaleco de protección, no tuvo heridas de gravedad.



"Gracias al chaleco no fue asesinado nuestro patrullero porque presenta tres impactos de bala. Se produce el intercambio de disparos y uno de los atacantes fallece en un hospital. Otro sujeto, de 27 años, fue capturado en el lugar", precisó el Comandante.



Las autoridades informaron que los dos Patrullero fueron valorados en la Clínica San Francisco de Tuluá y que funcionarios del CTI de la Fiscalía se encargaron de adelantar las labores de inspección.



En el lugar de los hechos fue hallada un arma de fuego, tipo revolver, calibre 38mm, marca Llama, que fue dejada a disposición de la autoridad correspondiente.