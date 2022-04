Decretan toque de queda preventivo en Buga por cumplirse un año del paro nacional

Las autoridades de Buga decretaron toque de queda en el municipio con el fin de prevenir posibles alteraciones al orden público, que puedan presentarse por motivo del cumplimiento de un año del paro nacional.



Desde la Alcaldía de Buga indicaron que con esta medida se busca conservar la seguridad de la ciudadanía ante una posible convocatoria a movilizaciones o concentraciones en el municipio porque este jueves se cumple un año del inicio del estallido social del 2021.



Según el Decreto, en el municipio el toque de queda regirá en dos horarios. El primero será desde las 10:00 p.m. de este miércoles hasta las 5:00 a.m. del jueves 28 de abril, periodo durante el cual no se podrá transitar por la ciudad. De igual manera, este volverá a regir desde la 10:00 p.m. del jueves hasta las 5:00 a.m. del viernes 29 de abril.

Entre tanto, el Decreto establece que quedan exentos del toque de queda los funcionarios o miembros de organismos de seguridad del Estado, personas que estén en servicio o que hagan parte de organismos de socorro, así como el personal de medios de comunicación en el ejercicio de su labor y mensajeros o domiciliarios.



Asimismo, estas determinaciones no rigen paras aquellas personas que estén vinculadas a servicios hospitalarios de urgencias, cuerpo de inteligencia del CTI de la Fiscalía, compañías de vigilancia privada autorizadas por la superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.



Quienes hagan caso omiso a las determinaciones de este Decreto podrán ser sancionados por los inspectores de la Policía Nacional.