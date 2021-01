Álvaro José Carvajal Vidarte

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, le salió al paso este viernes a la lluvia de críticas recibidas a través de las redes sociales por anunciar a última hora las medidas restrictivas, además aprovechó para rechazar una supuesta 'alcaldada', porque, según algunos dirigentes políticos, el mandatario se encontraba en vacaciones cuando tomó la decisión.



El funcionario sostuvo que como todos los palmiranos también estaba aburrido e indignado con lo que ha sucedido y así lo planteó la noche de este jueves en reunión con el Gobierno Nacional, los ministros del Interior y Salud y la Consejera para las Regiones, al igual que a la Gobernadora del Valle con la que se reunió la mañana de este viernes junto con todos los alcaldes del departamento.



"Efectivamente es una medida que se anunció con muy corto plazo. Cuando el Alcalde de Cali anunció las medidas restrictivas hablamos con la Gobernadora y ella nos dijo que iba a poner un toque de queda nocturno y nosotros como municipio estuvimos de acuerdo. Sin embargo, el 6 de enero, en la noche, el Ministro de Salud comunicó unas medidas que teníamos que tomar los alcaldes con alta ocupación de UCI. Esas medidas, no obstantes, fueron confusas", expresó Escobar.

Desde ese momento, agregó, trataron de ponerse en contacto con la Gobernación del Valle teniendo en cuenta que en el departamento solo cinco o seis municipios cuentan con UCI, el resto tienen atención básica primaria y remiten sus pacientes a estos municipios.



Según el mandatario, del Gobierno Departamental le respondieron que cada Alcalde debía tomar sus propias medidas y acordaron, igualmente, reunirse la mañana de este viernes.



"De todas maneras hicimos el esfuerzo y hablamos con otros alcaldes y otros Secretarios de Salud, además consultamos unas páginas del Gobierno Nacional que decían que esta era una medida de carácter obligatorio y que debía ser implementada por todos los alcaldes de manera inmediata arrancando desde este jueves 7 de enero. Entonces tuvimos que salir a emitir el decreto y a comunicarle a la ciudadanía con muy poco tiempo de antelación realmente", subrayó.



El Alcalde reconoció y aceptó lo atípico de la situación, manifestando que entendía el malestar de los palmiranos, pero aclaró que luego de explicar el contexto en el que se tomó la decisión pocos minutos antes de entrar en vigencia la medida, esperaba que los ciudadanos pudieran comprender realmente qué fue lo que pasó.

"Decidí suspender mis vacaciones"



En las redes sociales dirigentes políticos y algunos concejales criticaron la decisión del alcalde Escobar de salir a vacaciones en momentos tan críticos para el municipio.



Algunos, incluso, señalaron que Escobar había cometido una alcaldada porque firmó el documento estando en vacaciones.



Sin embargo, el mandatario en declaraciones a El País dijo que efectivamente pidió una semana de vacaciones el pasado 15 de diciembre, las cuales empezarían a hacerse efectivas desde este miércoles 6 de enero, día que coincidió con el anuncio del Gobierno Nacional sobre las medidas restrictivas para los municipios donde la ocupación de las UCI estuviera por encima del 70 % u 80 %.



"El pasado 15 de diciembre le mandé un correo a la Subdirectora de Talento Humano informándole que iba a tomar cinco días hábiles de vacaciones para atender una situación personal de salud y eso quedó programado desde esa fecha. Pero como en enero han pasado una cantidad de cosas que no nos esperábamos y me aprobaron una serie de citas que venía pidiendo ante el Gobierno Nacional, pero a esto también se le suma que en su programa semanal, el Presidente Duque con el Ministro de Salud salieron a anunciar las medidas el 6 de enero por la noche, decidí suspenderlas", añadió.

Dijo también que considerando que tendrían que cerrar nuevamente la ciudad con un toque de queda extendido que nadie esperaba y cuando ya habían anunciado con la Gobernación otra cosa, decidió retomar sus funciones como Alcalde.



"Técnicamente estuve un día de vacaciones que fue el 6, día que quedó como alcaldesa encargada la Secretaria General de la Alcaldía, pero desde este jueves estoy ejerciendo, tuvimos nuestro primer consejo de gobierno, entre otras actividades. Esta es la situación y sé que ha generado confusión, por eso el mensaje que le quiero dar a la ciudadanía es que estén tranquilos, que estamos al frente de la situación y que estamos teniendo que tomar unas decisiones difíciles pero donde manda capitán no manda marinero y debo hacer lo que diga el Gobierno Nacional", enfatizó.



Aseguró que decidió suspender sus vacaciones el mismo miércoles 6 de enero a través de resolución cuando el Presidente Duque y sus ministros anunciaron "semejante bomba".



"Esto es una mera formalidad y es absolutamente normal y lo acaba de hacer también la alcaldesa de Bogotá que había pedido un período más largo de vacaciones. Es lo que se llama por necesidad del servicio, vi que el Presidente nos mandó a cerrar y por necesidad del servicio suspendí mis vacaciones ese mismo día".



Escobar anotó que para evitar atropellos por desconocimiento de las excepciones, las personas deben consultar el decreto nacional donde están consignadas todas ellas.



Por lo tanto, explicó, ningún policía debería estar cerrando ningún establecimiento de abastecimiento como carnicerías o panaderías dado que una persona, por núcleo familiar, puede salir a comprar alimentos.



El funcionario insistió que lo más importante, en este momento, es que no se sigan disparando los contagios en el municipio y que ningún palmirano tenga que ir a otro departamento a buscar una cama. Esa es la razón fundamental por la que se han tomado estas medidas, precisó.

"Estamos viviendo un momento crítico"

En el municipio hay más de 6.500 casos, de los cuales el 9 % aproximadamente son casos activos, mientras los fallecimientos por covid-19 superan los 290.



Las cifras, argumentó, revelan que el municipio tiene el mayor número de casos activos desde que arrancó la pandemia, mientras la ocupación por camas está en el 100 %.



No obstante, el crecimiento no ha sido tan rápido como pasó en el mes de agosto cuanto el Rt fue del 1.6 y ahora está en menos de 1.



Adicionalmente y pese a la ocupación, la situación de la ciudad es mejor que muchas otras localidades en términos de contagio y mortalidad por habitante.



Neiva, es una ciudad muy similar por el número de población a Palmira, sin embargo, allá el número de muertes por la enfermedad ya supera los 700.

Palmira registra más de 6.500 casos de covid-19, de los cuales el 9 % aproximadamente son casos activos, mientras los decesos superan los 290.



"Palmira en medio de todas estas problemáticas le ha ido relativamente bien, pero hoy estamos viviendo un momento crítico en unas variables, y por eso le he pedido a la Gobernadora y demás alcaldes que seamos consecuentes en esa toma de decisiones porque resultan lesionadas no sola las ciudades, sino las ciudades región. Nada ganamos con que solo cerremos los cinco municipios que tienen UCI pero los demás municipios sigan con el puente, esto no permite que se cumpla el cometido que se buscaba", puntualizó.



Reveló finalmente que después del toque de queda extendido que va hasta el próximo martes, seguirá un toque de queda nocturno hasta el 16 de enero de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana. Escobar dijo que definitivamente después de esa fecha vendrán otras decisiones que serán dadas a conocer con antelación para evitar que se presente lo que pasó este miércoles que el decreto se conoció minutos antes de que entrara a regir la medida.

