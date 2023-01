Conozca las tarifas de los peajes en el Valle que incrementaron en el 2023

Luego de que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunciara esta semana que los precios de los peajes no subirían en 2023, se conocieron las tarifas que se manejarán en el Valle.



Esta medida que fue firmado por el jefe de la cartera de Transporte y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo a través de un decreto publicado el 16 de enero, solo aplicará para los peajes que son administrados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



En efecto, en el Valle del Cauca solo Riofrío, Toro y Loboguerrero no tendrán aumentos, sin embargo, los que son manejados por Rutas del Valle y Pisa, podrían incrementar su costo.



La Concesionaria Rutas del Valle publicó el lunes 16 de enero que los peajes de:



- Yumbo

- El Cerrito

- Palmira -Ciat

- Palmira -Estambul

- Mediacanoa

- Rozo

- Villa Rica



Tendrían un incremento en sus tarifas entre los $10.700 y $10.800 para vehículos particulares, los antes estaban entre los $9.200 y $9.600.



Por su parte, los peajes de la ruta Buga, Tuluá, La Paila y La Victoria, que son manejados por Pisa, también tendrán un aumento.



El peaje de Betania, que es la ruta Buga-Tuluá, tuvo un incremento de $1.200, es decir que quedaría en $11.200.



Víctor García, Usuario de la vía, afirmó que "en las últimas dos semanas le han subido dos veces el precio a este peaje. Primero el 31 de diciembre me cobraron $11.100 y ahora el lunes ya me cobraron $11.200".



Otros usuarios expresaron que el cobro del peaje se siente cuando los trayectos tiene de a tres o cuatro peajes, esto pese a ser recorridos cortos.



"Uno se encuentra de Cali a Tuluá tres peajes, es decir, ida y vuelta son $60.000, en un trayecto de solo hora y media. Es injusto tanta dinero, manifestó Andrés Gómez, usuario también de la vía.



Por ahora, lo que ha asegurado el Ministerio de Transporte es que están trabajando para buscar alternativas en los peajes que son manejados por consorcios y todavía no han aumentado las tarifas.