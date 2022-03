Concejal de Palmira desató polémica luego de que admitió comprar votos con mercados

Una polémica ha generado en Palmira el hecho de que el concejal Joaquín Fonseca de la ciudad admitiera, en medio de un debate, que en temporada de elecciones ha comprado votos con mercados.



Las declaraciones del Cabildante se dieron en medio de un debate sobre la posible construcción de una Terminal de Transporte en el municipio, en el que Fonseca reveló que muchos habían sido elegidos por lo que le daban a la ciudadanía para que salieran a votar y no por sus propuestas.



"La gente votó y aquí no saben ni por quién vota. No le digamos mentiras a los palmiranos. Ustedes van y los sacan de las casas, también lo he hecho. Nosotros hemos dado mercados para que salgan a votar, les hemos pagados transporte. No nos digamos mentiras que por eso es que Colombia está tan mal, porque decimos cantidad de mentiras", aseveró Fonseca.



El Concejal, incluso, le pidió a sus compañeros aceptar que él no era el único que ha recurrido a darle mercado a los votantes, sino que han sido varios los que también ofrecen transporte y comida el día de las elecciones a los ciudadanos para que los apoyen.



"¿O es que no le dan el transporte para las manifestaciones, no les ruegan, no les dan sándwiches?, aquí todos hacemos eso, pero no es porque gente quiera salir a votar que por un terminal. Seamos serios como políticos, no digamos mentiras", mencionó.



El video en el que quedan en evidencia las palabras del Concejal fue compartido por el alcalde del municipio, Óscar Escobar, quien en sus redes sociales no solo cuestionó las declaraciones sino que también destacó que Fonseca se había quedado dormido en anteriores sesiones del Concejo.



"¿Se acuerdan de Joaquín Fonseca, el concejal de Palmira que se acostó a dormir en una sesión de mayo del 2020? Dos años después despertó para admitir que compra votos con mercados. Así no es. Estos son los políticos que deshonran la democracia y que no pueden seguir en el poder", comentó el Mandatario.