Con bloqueo, comunidad de la zona rural de Palmira pide intervenciones en el sector

Natalia Moreno Quintero

Desde las 5:00 a.m. de este martes, líderes y campesinos bloquearon el acceso a la zona rural de Palmira, a la altura del puente Río Nima, en el corregimiento Tienda Nueva, para exigir soluciones a los problemas que desde hace años afectan a esta comunidad.



La jornada, que ha sido denominada 'Gran Paro Campesino y Territorial', es organizada por presidentes de las JAC de las comunas 13, 15 y 16, además de organizaciones cívicas, que reclaman acciones concretas en materia de vías terciarias, acueductos, alcantarillado, polideportivos, mejoramiento de puestos de salud, al igual que el desarrollo de proyectos productivos para sus habitantes.



Son aproximadamente 28 comunidades, entre corregimientos y veredas, las que se sumaron a este paro, que advierten es pacífico y busca solamente entablar un diálogo con los gobiernos municipal y departamental para encontrar soluciones conjuntas al rezago que vive el campo palmirano.

Miguel Felipe Valencia, presidente de la JAC del corregimiento de Tablones, aseguró que hay aproximadamente unas 200 personas que han ido llegando desde tempranas horas de la mañana para participar en la jornada de protesta que tiene por propósito reclamar los derechos de los campesinos, tanto de la zona plana como alta de esta población.



"Como todos lo saben, las vías que comunican nuestros corregimientos y veredas están en muy mal estado. Necesitamos proyectos deportivos, culturales y ambientales que mejoren la calidad de vida de los campesinos. La vía que de Los Ceibos conduce al puente de Las Águilas está sin pavimentar y por ahí es donde baja la comida que viene de la parte alta de los corregimientos de Combia y Tenerife", indicó.



Agregó que otra cosa muy importante es la falta del servicio de agua potable en estos sectores, que en temporada de verano sufren mucho por esta situación.



Por su parte, Claudia Lorena Gómez, presidenta de la JAC del corregimiento de Potrerillo, informó que los únicos que pueden pasar por el punto de cierre son ambulancias, bomberos y personas que tengan cita médica en la ciudad, con su respectivo documento.



"Aquí estamos en este gran paro campesino. Hacemos un llamado al Alcalde de Palmira para que haga presencia en este lugar, lo que queremos es hacer unas mesas de trabajo para buscar soluciones reales a los problemas que nos aquejan", manifestó.



Asimismo, Jorge Grisales, presidente de la JAC del corregimiento Tienda Nueva, subrayó que este es un día histórico para la región y agregó que están a la espera de que poco a poco más comunidades vayan llegando al punto de encuentro, a la altura del río Nima.



"Este es un encuentro comunitario, es un encuentro de paz, encuentro de unión del campo y nuevamente hacemos un llamado para que la máxima autoridad, el señor alcalde, Óscar Escobar, haga presencia acá, al igual que la Gobernación del Valle, aquí estamos prestos a recibirlos con los brazos abiertos", reiteró.



Los voceros del paro recordaron que hace un año, en el mes de marzo, también realizaron una jornada de protesta y, aunque se hicieron unas mesas de trabajo para llevar a cabo acciones y proyectos en pro de estas comunidades, los resultados, según ellos, aún no se han visto.



Por eso, aseguran, han decidido nuevamente tomarse la vía hasta tanto sus requerimientos tengan una solución real por parte de las administraciones municipal y departamental.



El alcalde, Óscar Escobar, a través de su cuenta en Twitter, informó la noche de este lunes que habló "con la gobernadora Clara Luz Roldan y su Secretario de Infraestructura. Siempre listos a trabajar desde la institucionalidad, me han confirmado que no participarán en ninguna forma de vías de hecho como el bloqueo de la vía a Tablones anunciada para mañana"



El viernes de la semana pasada, en un intento por conjurar el paro, la Alcaldía convocó una reunión con líderes de esta zona. Si bien algunos representantes de las JAC de esos sectores se mostraron en desacuerdo con llegar a vías de hecho, no se logró un consenso con todos los representantes de esa zona para impedir la jornada.



Sobre el tema, la secretaria de Participación Comunitaria, Maritza Isaza, explicó que desde la Administración municipal se adelantó un ejercicio el viernes pasado al que fueron invitados todos los líderes y lideresas de esas comunidades para escuchar sus necesidades.



La funcionaria reveló que el municipio cuenta con 16 comunas, siete de las cuales son urbanas y las otras nueve pertenecen a la zona rural.



"En las rurales, las de la zona alta de las cuencas Nima y Amaime, son las comunas 13, 16 y 15, que evidentemente tienen una condición propia de la zona alta, que tiene que ver muchísimo con su necesidad de vías terciarias, que además es una necesidad histórica. Esto no es solo de este tiempo sino que ha estado latente desde hace muchos años como pasa en cualquier parte rural de nuestro país", sostuvo.



Agregó que de los 1.200 kilómetros cuadrados que tiene de extensión el municipio, solo 30 son urbanos.



Esta es una realidad, según dijo, que ellos conocen desde el primer día que llegaron a la Alcaldía, gracias también a un ejercicio que hicieron a través de la construcción del Plan de Desarrollo.



Sin embargo, recalcó que la pandemia los obligó a parar un poco todo el tema de mesas de trabajo y otras reuniones que se venían adelantando con estas comunidades desde el año pasado.



"En marzo del 2020 se hicieron unos acuerdos que se estuvieron cumpliendo durante todo el año, pese a la pandemia. El 21 de diciembre nos encontramos con esas mismas comunidades, 13, 15 y 16, a las que pertenecen algunos de los líderes que están promoviendo este evento. Nos reunimos a mirar en qué andaban los avances de los compromisos que habíamos hecho", expresó.



De igual forma, el 2 de marzo de este año, fueron citados por la Personería, que hizo un seguimiento a estos acuerdos y encontró que los mismos habían avanzado en no menos de un 60 %.



Isaza reconoció, no obstante, que hubo unos puntos en los que no hicieron "absolutamente nada, debemos decir la verdad, pero en otros temas estuvimos allí".



"Aparece un interés de movilizar una protesta que es legítima en el marco de los derechos y de la Constitución, pero al ver nosotros que esto se estaba dando, con el señor Alcalde decidimos llamar a todos los líderes de esos tres territorios, así como a los que estaban promoviendo este evento, y los invitamos a un diálogo sincero, tranquilo, con una comunicación asertiva, el viernes 16".



Desde las 9:00 a.m. hasta la 1:30 p.m. se reunieron con aproximadamente 25 líderes de esas tres comunas, tanto presidentes de JAC como presidentes de asociaciones de campesinos y agropecuarias, de juntas de aguas, productores, entre otros, para escuchar sus sentires y sus impresiones sobre la jornada anunciada desde hace unos veinte días atrás.



"Llegamos a unos acuerdos fundamentales con ellos y es que vamos a hacer mesas de trabajo en el territorio, con cronogramas y procesos que se deben cumplir para mostrar también lo que hemos hecho desde enero del año pasado hasta la fecha, al igual que lo que tenemos proyectado para este año en dichas comunidades, para dar respuesta a esta zona de la parte alta del municipio".



A la reunión no asistieron los promotores del paro campesino que decidieron continuar con la jornada.



Jesús Elías Hernández, del Colectivo No Conocidos, precisó que no fueron porque "desde hace veinte días convocaron al paro campesino de manera abierta para que todo el mundo se enterara que lo íbamos a hacer y esta administración prefirió llamar a unos concejales porque suponían que teníamos personas que nos estaban mandando a nosotros".



En ese sentido, enfatizó que, "aquí no hay concejales, no hay políticos que sean representantes en este momento de las comunidades, aquí solamente hay un reclamo comunitario por las vías terciarias, por los huecos que hay en las carreteras departamentales, porque no se han contratado a la gente en los puestos de salud. Estamos pidiendo que lleguen los proyectos productivos para los emprendimientos".



Igualmente, mandaron un mensaje al alcalde Escobar en el que advierten que si no se presenta en la zona de bloqueo, permanecerán los días que sean necesarios hasta tanto el mandatario local haga presencia.