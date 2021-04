Álvaro José Carvajal Vidarte

Toque de queda nocturno en municipios del Valle se mantendrá de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

El toque de queda en los 40 municipios del Valle que no son distritos especiales se mantendrá de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. desde este lunes y, por lo menos, hasta el próximo jueves 22 de abril.



El decreto que reglamenta la medida fue expedido en la tarde de este lunes por la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.



En la norma se mantiene también la medida de 'pico y cédula' para ingresar a establecimientos comerciales hasta el mismo día (jueves 22 de abril), con la rotación que ya traía la restricción: personas con cédulas impares estarán autorizadas lunes y miércoles y aquellos con documentos pares, martes y jueves.



Así mismo, en el decreto se establece la prohibición de los eventos de carácter público "que impliquen aglomeración de personas" y la apertura de discotecas y lugares de baile, así como el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.



"Vamos en una reducción paso a paso de casos, pero no nos podemos confiar y por eso nos toca tomar las medidas, sobre todo por las Unidades de Cuidado Intensivo disponibles", explicó la Gobernadora.



Cabe recordar que Cali y Buenaventura, al ser distritos especiales, tienen la potestad de determinar las medidas que regirán en sus respectivas jurisdicciones.

Noticia en desarrollo...