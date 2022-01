Alerta roja hospitalaria en Palmira: centros médicos colapsados con pacientes de covid-19

Desde los distintos centros médicos de Palmira han lanzado una alerta roja hospitalaria debido a la gran cantidad de pacientes con sintomatología del covid-19 que se encuentran en sus instalaciones de urgencias.



Para poder evitar este colapso, las autoridades sanitarias y cuerpo médico del municipio vallecaucano han dado una serie de recomendaciones a los pacientes para evitar aglomeraciones en el hospital y las clínicas en sus salas de urgencias.



"Las personas que sean mayores de 3 años y menores de 60, y que no tengan ninguna condición asociada; que no sean hipertensos, diabéticos, que no tengan enfermedad pulmonar crónica o de base, asma, deben quedarse en casa y notificarse con su EPS si presenta alguno de los síntomas respiratorios. Si presenta tos, congestión nasal o malestar general, son síntomas que se pueden manejar en casa, no deben acudir al servicio de urgencia", explicó el doctor Juan Pablo Tehelen, Coordinador de Medicina Familiar del hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira.

Según el médico, para estos pacientes no es necesario realizarles la prueba del covid, solamente cumplir con el aislamiento preventivo. Mientras que a pacientes menores de 3 años y mayores de 60 sí se les recomienda asistir a un centro médico por su edad y las distintas enfermedades que puedan tener y que se podrían agravar con el covid-19.



También si el paciente presenta síntomas como complicaciones respiratorias o fiebre sostenida durante al menos 5 días, se le recomienda consultar a un médico para determinar si requiere tratamiento intrahospitalario.



El doctor Tehelen también invitó a la comunidad a completar su esquema de vacunación con la tercera dosis o de refuerzo, por la eficacia que pierde la segunda con el tiempo.



"Importante que competemos los esquemas. Tengan en cuenta que según estudios, la segunda dosis, a los seis meses se pierde la eficacia de las vacunas, los anticuerpos disminuyes y tenemos más probabilidad de tener complicaciones por el covid-19", afirmó.