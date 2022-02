Alerta en el Valle por posibles casos de 'coronadengue'

Las autoridades sanitarias del Valle, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, estudian para determinar si los casos en dos personas, una en Cali y otra en Jamundí, se trataría de 'coronadengue', enfermedad que se ha manifestado en otras partes del continente suramericano.



Esta patología, donde los pacientes contraen covid-19 y dengue al tiempo, se habría presentado en un niño de 9 años de Cali y un adulto de 67 años de Jamundí.



De igual forma, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aclaró que esta condición no se trata de una variante del covid-19.

“Es una simultaneidad de dos enfermedades, efectivamente tenemos dos casos en estudio, uno de un niño y otro de un adulto que, al parecer, tuvieron de forma simultánea covi-19 y dengue, no es que sea un nuevo virus que junte los dos, sino que fue una eventualidad de dos personas que fueron picadas por el zancudo y recibieron el dengue, respiraron de algún contagiado el covid-19 y tuvieron de forma simultánea las dos enfermedades, eso es una curiosidad que va a seguir ocurriendo entre nosotros donde el dengue es común”, expresó la funcionaria.



Según Lesmes, el estado de salud de estas personas podría varias de acurdo a los microorganismos infecciosos que presente, en este caso, el dengue.



“Entre los serotipos de dengue tenemos uno grave y otro común, cuando se junta el dengue grave con el covid-19, las posibilidades de complicar la vida de las personas son más altas, pero es una cosa de coincidencias. No todo el serotipo de dengue que también tiene muchos como el covid-19, produce dengue grave”, afirmó.



Finalmente, la jefa de cartera de salud del Valle, recordó que tener covid-19 no exime de contraer otras enfermedades.



Cabe recordar que esta semana se reportó el segundo caso de esta doble infección en Argentina, donde las autoridades de salud estudian a una mujer de la ciudad de Rosario que contrajo ambas enfermedades, uniéndose a otra persona que fue reportada en la provincia de Salta.