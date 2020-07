Alcalde de Palmira dijo que ha tenido síntomas leves de covid-19 pero su estado de salud es bueno

Erika Mantilla

"Estoy bien y al frente de la Alcaldía de Palmira", dijo Óscar Escobar, la noche de este lunes en una transmisión en vivo en la que además indicó que durante el fin de semana presentó algunos síntomas del covid-19 como congestión, tos y malestar general.



Afirmó que el mayor efecto la enfermedad es psicológico porque "uno se angustia pensando en si contagio a más gente".



El mandatario quería informar a la ciudadanía sobre cómo han sido los días después de la confirmación de su contagio y aprovechó para agradecer las manifestaciones de apoyo que ha recibido a través de mensajes, llamadas y cartas.



Escobar también afronta la pérdida de su padre, Óscar Marino Escobar, quien falleció la madrugada del jueves pasado, después de presentar graves quebrantos de salud.

"Hoy (lunes) he estado al frente de la Alcaldía como un día relativamente normal. Tuve seis reuniones sobre distintos temas de la Alcaldía, entre esas un consejo de seguridad, donde hicimos el balance de uno de los resultados más importantes de este primer semestre, en términos de reducción de homicidios, hurtos, pero también unos resultados importantes para la zona rural", indicó.



Durante la tarde se reunió de manera virtual con la Aerocivil para revisar el Plan Maestro del aeropuerto internacional, en cuanto a obras de infraestructura que se extienden hasta el año 2049 y que pemitirán que el terminal aéreo opere de acuerdo a lo requerido, no obstante, la difícil coyuntura que afronta por la pandemia.



El funcionario detalló que durante el fin de semana descansó y reveló que el sábado presentó sintomatología, como congestión nasal, mucho estornudo y malestar general.



"Entre el sábado y domingo tuve citas virtuales también con la persona que delegó la Secretaría de Salud a través del convenio que se tiene con la Universidad Santiago de Cali, con la EPS, que es la responsable del manejo de la enfermedad de cada paciente. Se me han dado las recomendaciones del caso, pero este lunes me he sentido muy bien y he podido desarrollar la agenda sin problema, incluso hacer un poco de ejercicio", sostuvo.



Y señala que la mayor dificultad que ha tenido desde que se confirmó su contagio "ha sido la parte psicológica, la angustia que a uno le da de haber contagiado a otras personas". Dijo que "afortunadamente, muchas de las pruebas de mis contactos han salido negativas, y eso me tiene tranquilo".



Por lo anterior Escobar afirma que ha extremado las medidas de distanciamiento físico y que para tareas simples, como sacar la basura de su apartamento, utiliza tapabocas y todos los elementos de bioseguridad.



Agradeció el gesto de muchísimas personas que le envían recetas caseras para atender los síntomas del coronavirus y aunque considera útiles muchas de ellas, insistió en la importancia de no automedicarse y señaló que seguirá las recomendaciones del médico, al pie de la letra.



El funcionario también hizo una reflexión sobre el tratamiento de pacientes con covid-19.



Indicó que un día lo examina un médico y otro al siguiente día, por lo que considera que el seguimiento que se hace a los casos puede mejorar. "Si me ponen a escuchar cada día un médico distinto me van a volver loco. Creo que se puede mejorar ese seguimiento para que el paciente no tenga que explicar toda la sintomatología una y otra vez a distintos médicos".



El mandatario dijo que durante su infancia padeció de asma, pero señaló que "hace muchos años no tengo ninguna crisis, eso me tiene tranquilo".



Escobar hizo un llamado a la ciudadanía para que acate todas medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional y, recordó la importancia que tiene el aislamiento preventivo porque aunque él usaba tapabocas y mascarilla de plástico, para tener una doble protección, se contagió de coronavirus.



"Como yo, todos somos vulnerables, sin excepción. Cuando menos piense, si anda mucho la calle y no se lava las manos puede contraer la enfermedad. El domingo confirmaron 16 nuevos casos en el municipio y estamos llegando al punto donde va a ser común que en nuestro círculo familiar y social empecemos a tener gente contagiada con covid-19, eso tenemos que aceptarlo, pero tenemos que cuidarnos mucho para que no nos enfermemos todos al mismo tiempo", aseguró.



Recordó que la ocupación de unidades de Cuidado Intensivo en Palmira alcanzó el 61 %, mientras que las camas hospitalarias están al 77 %, y dada la cantidad de pacientes en Cali, el traslado a la capital del Valle tampoco es una opción viable en este momento de la pandemia.



Desde su gabinete seguirán trabajando para que el municipio pueda afrontar la emergencia sanitaria y que este martes a las 3:00 p.m. tendrá una reunión con el Ministerio de Salud para discutir el piloto del Prass que inició hace algunas semanas. Revisarán qué ajustes son necesarios ahora que se están presentando más casos.

