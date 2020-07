Coronavirus en Cali: ¿por qué se demoran los resultados de las pruebas para la detección del virus?

Natalia Moreno Quintero

Entre seis y siete días están tardando en llegar los resultados de las pruebas PCR o prueba covid a las personas a quienes se les practican en Cali. El tiempo ideal en conocer el dictamen debería ser menor a dos días.



Así lo señala la secretaria de Salud municipal, Miyerlandi Torres, quien cuenta: “en este momento entre la fecha de la toma de la prueba y el resultado estamos en un promedio de 6 a 7 días, lo ideal es que los resultados llegaran en menos de 48 horas”.



La razón de la demora en la entrega del dictamen de la prueba no se conoce con exactitud, sin embargo la secretaria Torres dice que podría deberse a que alrededor de cinco EPS en Cali están enviando las muestras a analizar a otras ciudades del país.



“No sabemos exactamente por qué se están demorando tanto, pero al parecer hay EPS que han centralizado el procesamiento de las pruebas en Bogotá y Medellín y allá se procesan no solo pruebas de Cali sino de otros municipios de Colombia lo cual hace que se atrasen los reportes para la ciudad”, argumentó la funcionaria, al tiempo que aseguró que tanto las instituciones de salud del régimen contributivo como el subsidiado están tardando con los resultados, pero “son más las del contributivo”.



Asimismo, la funcionaria agregó: “no entendemos cuál es la motivación para que sean procesadas por fuera de Cali, porque los laboratorios de la ciudad han manifestado que tienen capacidad para procesarlas”, añadió.



Cabe recordar que en Cali hay 8 laboratorios aprobados por el Instituto Nacional de Salud para procesar pruebas.



Hasta la fecha en el Valle, estos y otros laboratorios privados han evaluado 81.405 pruebas covid.

Por otra parte, la secretaria Torres comentó: “No solo es este problema, las personas también están llamando a las EPS a solicitar la prueba y no se está dando una respuesta oportuna, les dicen que esperen dos o tres días para tomarla y eso es mucho tiempo”, señaló.



Al respecto, el alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado a las instituciones de salud y pidió celeridad para la entrega de los resultados de las pruebas, pues manifestó que si la persona no conoce que es positivo para covid podría estar diseminando el virus y contagiando a otros.



“Si un paciente sabe que es positivo seguramente va a extremar su aislamiento. Si no recibe la prueba de manera oportuna puede considerar estar en condiciones de mantener una vida aparentemente normal y puede estar diseminando el virus por muchos sitios, además puede estar teniendo una complicación que de no intervenirse podría causar la muerte”, precisó Ospina.



En este sentido, el burgomaestre acotó que cuando un diagnóstico se hace oportunamente se puede reducir las complicaciones y la posibilidad de la muerte. “Para cualquier enfermedad el diagnóstico oportuno es un requisito esencial en el éxito de un tratamiento, por eso es muy importante en el marco del covid adelantar diagnósticos oportunos de los pacientes, para tener oportunidad en el diagnóstico se necesitan hacer muchas pruebas, pero también que el resultado sea entregado rápidamente, de poco sirve que se tome una prueba y que se informe a los 10, 12 días, se quita un mecanismo de intervenir esa patología y aún más la posibilidad de reducir el contagio”, dijo.



Es por esto, que el Alcalde le pidió a las Empresas Promotoras de Salud “afinar sus instrumentos para entregar resultados oportunos”.



Teniendo en cuenta lo anterior, algunas de las EPS consultadas manifestaron que las pruebas covid las procesan en laboratorios del Valle y el resultado de las mismas lo obtienen entre 3 y 5 días.



Margaret Cardona, gerente departamental de Asmet Salud, comentó que la EPS “realiza el procesamiento de las muestras con el Laboratorio de Salud Pública departamental, ellos a su vez remiten las muestran al HUV o la Fundación Valle de Lili, el promedio de respuesta está entre 3 a 5 días. Normalmente los fines de semana hay una afluencia importante en los laboratorios del Valle, tenemos 10 o 15 muestras represadas”, aseveró.



Adicionalmente, Cardona añadió: “con el ánimo de no colapsar los laboratorios porque las EPS estamos tratando de realizar una mayor toma de muestras, tenemos un contrato con un laboratorio particular en Cali para procesar las tomas que hacemos en búsqueda activa de casos puerta a puerta; los resultados se obtienen entre en 24 o 48 horas”.



Por su parte, Eduardo Dueñas, subgerente de Riesgos de SOS EPS, afirmó que las 4068 pruebas covid que la casa de salud ha realizado en Cali todas han sido procesadas en cinco laboratorios del Valle, “hasta el momento las pruebas de Cali solo se procesan en la ciudad, los resultados en promedio se obtienen de 24 a 72 horas”, aseguró.

Se requiere realizar más pruebas

De acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina, en Cali “siguen siendo pocos nuestros exámenes para la totalidad de la población, necesitamos realizar más”.



En este sentido, Miyerlandi Torres, secretaria de Salud municipal, comentó que en la ciudad se están tomando alrededor de 1100 a 1200 pruebas covid por día, “la idea es poder llegar a 2000 pruebas diarias”.

​

Para llegar a esta cifra “depende de las EPS, esperamos que sea pronto, desde hace 15 días se les pidió que duplicarán el número de pruebas, estamos esperando los resultados de esta semana”.



En la ciudad se va a realizar un estudio epidemiológico. “Con la Universidad del Valle vamos a tomar muestras aleatorias en diferentes barrios, es un estudio de estratificado por conglomerados, para tratar de identificar la incidencia del virus”, explicó la jefe de cartera.

Cercos epidémicos

Según Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, “las pruebas ayudan a saber cómo estamos para poder utilizar cifras reales al nivel de estadísticas, para la curva, y para realizar los cercos epidemiológicos”.



”Quisiéramos llegar a los números ideales como lo dice la OMS, pero si comparamos Colombia con otros países no estamos tan mal”.