Alcalde de Jamundí pidió disculpas a lideresa por fuerte acusación captada en video

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Una acalorada discusión entre el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, y una una mujer lideresa, quedó captada en un video difundido este domingo en redes sociales.



El hecho sucedió durante la realización de una minga comunitaria en zona rural de Jamundí a la que asistió Ramírez y su equipo de trabajo.



El material audiovisual muestra el momento en que el alcalde acusa a la mujer de ser "cómplice de todas las ratas de este pueblo", algo que ella cuestionó entre gritos.



"¿Usted me ve cara de rata a mí?, alcalde pichurrio. A mí me respetas, atrevido", sostuvo la lideresa.



De acuerdo al burgomaestre de Jamundí, la mujer es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Clavellinas.

Lea puede interesar: Rescatan a los tres mineros atrapados en una mina de Lenguazaque, Cundinamarca



"No debí responder de esa manera, porque la educación nunca pelea con la grosería, pero como humano uno no es infalible", expuso el mandatario.



Y enseguida añadió: "Le ofrezco disculpas a ella como lideresa, como mujer, y a la comunidad que tuvo que presenciar este desagradable episodio".



Según Ramírez, la mujer ha trabajado bien con los gobiernos anteriores de Jamundí. "Desconozco sus razones y cómo le colaboraban, pero les puedo asegurar que Jamundí se la repartían a pedazos (...) Todos los ataques que me hacen es para acabar con mi honorabilidad", sostuvo.



Vea la discusión del alcalde de Jamundí y la lideresa

Polémica por enfrentamiento del alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, con lideres de la vereda La Estrella.



"NO es justo que nosotros hagamos rifas y venga el alcalde @FelipRamirez_ a sacar pecho cuando nos negó el apoyo en días pasados": líder minga



Vía @PapelPeriodicoJpic.twitter.com/7bhjLmHXX8 — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) August 23, 2020