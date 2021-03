WhatsApp, Instagram y Facebook presentaron fallas este viernes

WhatsApp, Instagram y Facebook, las populares plataformas de Facebook, Inc, presentaron problemas y estuvieron caídos por más de media hora, durante el mediodía de este viernes.



Usuarios a nivel global reportaron inconvenientes a la hora de enviar y recibir mensajes, conectarse a los servicios de las aplicaciones, actualizar el 'feed' y hacer 'log-in'. Las fallas afectaron tanto a las aplicaciones móviles como a sus respectivos sitios web.



Según el portal Downdetector, los reportes se 'dispararon' hacia las 12:31 p.m., hora de Colombia, aunque las fallas en Instagram se empezaron a registrar 20 minutos antes aproximadamente.



User reports indicate Whatsapp is having problems since 1:34 PM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) March 19, 2021

User reports indicate Instagram is having problems since 1:31 PM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) March 19, 2021