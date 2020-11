Andrés Camilo Osorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que su rival Joe Biden no debería reivindicar la victoria en las elecciones de forma "errónea", en medio de un conteo que da una ventaja a los demócratas.



"Joe Biden no debería declarar la victoria para la presidencia de forma errónea. Yo también podría reivindicarla. ¡Los procedimientos judiciales no han hecho más que empezar!", declaró en Twitter el mandatario.



Trump recalcó que había estados que no habían certificado los resultados y que su campaña lanzó varias disputas legales que "podrían determinar quien es el vencedor".

Sin embargo, los conteos casi completos en cada estado muestran una ventaja para Biden irremontable, lo que permitió a las grandes cadenas estadounidenses darlo por vencedor, una costumbre en cada elección.

Después de que los medios dieron a Biden como ganador en Pensilvania y en Nevada este sábado, se proyecta que reunirá al menos 279 votos en el Colegio Electoral, que es el que elige al presidente, superando el umbral de los 270 votos necesarios para llegar a la Casa Blanca.



Lea aquí: Iván Duque y otros líderes mundiales felicitan a Joe Biden por su victoria en la elecciones



En una conferencia de prensa del equipo de campaña de Trump en Filadelfia, su abogado personal Rudy Giuliani afirmó que Trump no está listo para conceder la victoria a su oponente.

"Evidentemente no va a conceder cuando hay al menos 600.000 votos en cuestión", indicó, sin entregar pruebas.

Trump sostiene que en Pensilvania no se permitió a los observadores republicanos un "acceso significativo" para supervisar el escrutinio. Hay quejas en varios estados por acceso insuficiente al proceso de conteo.



Varios líderes republicanos se cuadraron con el presidente, incluyendo el senador Lindsey Graham, quien insistió en que "las acusaciones de irregularidades en el voto y de conductas impropias" deben ser tomadas en serio y no "escondidas bajo la alfombra".

"Los resultados de las elecciones no son determinados por los medios, deben ser certificados por recuentos de voto", agregó indicando que las autoridades de Pensilvania deberían tomar esas acusaciones de forma seria, antes de certificar un resultado definitivo.