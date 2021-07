Toque de queda y ley seca en municipios del Valle entre el lunes 19 y el miércoles 21 de julio

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, anunció este miércoles que habrá toque de queda y ley seca en 40 de los 42 municipios del departamento, desde el lunes 19 hasta el miércoles 21 de julio.



Las medidas regirán entre las 7:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente.



"Vamos a establecer toque de queda y ley seca, a partir del lunes a las 7:00 p.m. hasta el martes a las 5:00 a.m., y volvemos a restablecerlo el martes a las 7:00 p.m. hasta el miércoles a las 5:00 a.m., tanto toque de queda como ley seca", explicó



El toque de queda busca evitar que se registren actos vandálicos, ante la jornada de movilizaciones convocada por varios sectores para el 20 de julio.



"Tenemos que proteger todas nuestras entidades. Nunca hemos estado opuesto a la protesta social, nos oponemos es a quienes aprovechan estas oportunidades para crear vandalismo, por eso vamos a decretar esta restricción", indicó la Gobernadora.

La Administración departamental además ofreció recompensa por información de quienes realicen actos vandálicos o bloqueos.



"Vamos a ofrecer una recompensa de $100 millones de quienes nos den información de quienes al margen de la ley aprovechen estas protestas para dañar los bienes públicos y para dañar sectores comerciales", indicó la Gobernadora.



Roldán González reiteró que se respetará la protesta pacífica y las marchas, pero no se permitirá ningún bloqueo en el departamento.



El decreto no regirá en Cali ni Buenaventura, que al ser distritos especiales pueden tomar medidas distintas en esta materia.