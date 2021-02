Natalia Moreno Quintero

Ya no habrá pico y cédula en Cali en lo que resta de febrero y toque de queda inicia a la 1:00 a.m.

La Alcaldía de Cali levantó la medida de pico y cédula para lo que resta del mes de febrero, por lo que ya esta medida no estará vigente para acceder a centros comerciales, supermercados, entre otros.



Además, desde este miércoles 17 de febrero, el toque de queda y la ley seca van de 1:00 a.m. a 5:00 a.m., es decir, una hora más tarde de como venía operando.



Estas disposiciones, con las que se pretende limitar la circulación de los ciudadanos y prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes en la ciudad, tendrán vigencia hasta el 28 de febrero, según quedó consignado en el decreto 4112.010.20.0070 de 2021.



"Derogar el Artículo Décimo Segundo del Decreto 4112.010.20.0010 de

enero 19 de 2021, “Por el cual se imparten Instrucciones en materia de salud y orden público para preservar la vida y la seguridad ciudadana en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali en la nueva fase del aislamiento

selectivo y distanciamiento individual responsable, y se dictan otras disposiciones”, dejando en consecuencia sin efecto la medida especial de pico y cedula", se lee en el artículo tercero del nuevo decreto.

Es preciso mencionar que la medida del toque de queda admite varias excepciones como son los profesionales de la salud debidamente identificados, los organismos de socorro, las emergencias veterinarias, los asuntos de fuerza mayor y el desplazamiento por viajes en transporte aéreo o terrestres debidamente acreditados, entre otros.



Los usuarios de restaurantes y bares, así como de salas de cine, podrán desplazarse hasta una hora y media después del inicio del toque de queda. Deberán demostrar ante las autoridades que lo requieran que estaban realizando alguna actividad relacionada con estos servicios.



De acuerdo con el decreto emitido este martes, con el fin de evitar aglomeraciones se prohíbe la afluencia de público entre 6:00 p.m. y 5:00 a.m del día siguiente en los parques El Ingenio, Cancha Dakota, Capri, La Flora, parque de la 72 W, Parque de la Salud en Pance, la zona de embalse de Cañaveralejo, los Cerros de las Tres Cruces y Cristo Rey. Esta disposición aplica los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero, así como el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 del mismo mes.