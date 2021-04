Jhon Edward Montenegro Jimenez

Toque de queda extendido iniciará a las 8:00 p.m. del miércoles y no a la medianoche

El toque de queda extendido en Cali para esta semana iniciará más temprano de lo anunciado inicialmente por el alcalde Jorge Iván Ospina.



Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia, dio a conocer la determinación luego de un consejo de seguridad realizado este lunes, cuando aseguró que el confinamiento empezará este miércoles 28 de abril a las 8:00 p.m. y no a la medianoche.



Precisó que el día y hora en el que concluye la medida restrictiva seguirán siendo los mismos: domingo 2 de mayo a las 5:00 a.m.

Lea también: 'Megacentros' de vacunación en Cali no operarán este miércoles



El funcionario atribuye la decisión "a los altos niveles de contagio y de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos que tenemos en la ciudad".



Pero no descartó que estuviera relacionada con el Paro Nacional convocado para este miércoles contra la reforma tributaria del Gobierno en las principales ciudades del país.



Justamente, sobre la la jornada de protestas dijo que las autoridades de la capital del Valle del Cauca adelantarán una reunión este martes "con los líderes de los movimientos" que han llamado a protestar, con el objetivo de brindar acompañamiento institucional.



Se prevé que plantones y movilizaciones empiecen desde las 5:00 a.m. este miércoles.



Cali registra hasta ahora 163.305 contagios de covid-19, de los cuales 4.414 acabaron en fallecimientos, según cifras de la Secretaría Departamental de Salud.