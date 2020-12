¡Te pido la estrella! América de Cali busca ante Santa Fe un nuevo título en su historia

Juan Carlos Pamo

La mirada levantada hacia el cielo igual que los brazos. Hoy el ‘Diablo’ reza, y lo hace por una causa que no solo es suya, sino que pertenece también a esos millones de hinchas del América: la estrella quince.



Poco más de un año ha pasado desde que la ‘Mecha’ logró su título 14 de la mano del brasileño Alexandre Guimaraes, quien, tras irse del club a mediados de un convulsionado 2020, le dejó su lugar en el banco al argentino Juan Cruz Real, que, a pesar de las críticas, está a solo 90 minutos de darle una nueva alegría a la familia americana.



Los rojos visitarán esta tarde (6:00) a Santa Fe en El Campín de Bogotá por el partido de vuelta de la gran final de la Liga, y el objetivo del equipo, para ser campeón, será defender la amplia ventaja de 3-0 conseguida el domingo pasado en el Pascual Guerrero.



Para conseguirlo, América sabe que debe jugar un partido intenso y serio, sin permitirse el más mínimo relajo.



“Estamos a noventa minutos de la gloria, pero todavía no hemos conseguido nada. Al grupo lo he visto muy bien y enfocado, sabiendo que queda un partido”, afirmó el estratega Juan Cruz Real.

El equipo que buscará el título

América jugará hoy en Bogotá con prácticamente el mismo equipo que ganó de forma contundente en el encuentro de ida.



La única novedad estará en la defensa, en donde es confirmada la baja del lateral izquierdo Edwin Velasco. En su reemplazo probablemente actuará Daniel Quiñones.



Por demás, Joel Graterol será el arquero y Christian Arrieta el lateral derecho; mientras que Marlon Torres y Pablo Ortiz harán pareja de centrales.



En la mitad del campo seguramente estará Luis Paz (quien salió del partido pasado con una molestia) junto a Yesus Cabrera y Luis Sánchez, mientras que arriba, el temible ataque rojo estará conformado por Duván Vergara, Santiago Moreno y Adrián Ramos.



“Lo que hemos hecho es creer y trabajar, eso es lo que nos tiene aquí en este momento”, sostuvo Ramos, el goleador del equipo con nueve anotaciones.



A propósito del histórico partido de esta tarde, cuatro jugadores que fueron campeones con América hablan sobre las claves que deberá tener en cuenta el equipo para dar la una nueva vuelta olímpica.

“Pensar en ganar”

Pedro Tavima, defensor y campeón con los ‘Diablos’ en el 2008, considera que América debe salir pensando en ganar el partido para evitar sorpresas.



“Una de las claves para lograr el título es que los jugadores entren al campo pensando en ganar, dejando atrás lo que fue ese 3-0 en casa. Lo principal es que el grupo esté fuerte mentalmente, porque como hemos visto todos, América es un equipo fuerte ofensivamente y que en la parte de atrás se para muy bien”, dijo.

“Ser solidarios”

Foad Maziri, exlateral y ganador de cuatro títulos con América, piensa que en el juego de hoy será fundamental que los jugadores estén comprometidos con las labores defensivas.



“Hay que salir a jugar un partido serio, como lo ha venido haciendo América fuera de casa. Todos tendrán que estar comprometidos y colaborar con la recuperación de la pelota. Duván (Vergara) y ‘Santi’ (Moreno) deben seguir cumpliendo esa labor y contagiar con ese espíritu a sus compañeros”, opinó.

“Contragolpear”

Luis Eduardo Reyes, conocido como ‘El hombre de hierro’, ganó seis títulos con los ‘Diablos’ entre 1979 y 1986. Y aunque fue defensor, su recomendación para el América hoy es “saber contragolpear”.



“El equipo debe saber que Santa Fe va a arriesgar para tratar de igualar la serie, entonces los muchachos deben aprovechar esos espacios que van a quedar para buscar el partido en la contra. Para eso hay que entregar muy bien la pelota”, aseguró.

“Atacar las bandas”

Campeón con América en los años 2001 y 2002, el exdelantero Julián Vásquez considera que los rojos deben explotar hoy su buen juego por los costados.



“Pienso que los delanteros deben tener la misma tranquilidad de partidos anteriores. Serán importantes las diagonales de Adrián Ramos y el desequilibrio de Duván Vergara. Hay que atacar por las bandas y definir bien en la primera oportunidad que se tenga para asegurar el título”, expresó.

En detalle

El triunfo más reciente de América ante Santa Fe en El Campín fue el 22 de agosto del 2019. Esa noche, los ‘Diablos’ se impusieron 2-1 con goles de Michael Rangel y Yesus Cabrera.



En este 2020, la ‘Mecha’ eliminó a los ‘Cardenales’ como visitante por los octavos de final de la Copa Colombia.



Por Liga, sin embargo, Santa Fe lleva dos triunfos consecutivos sobre los ‘diablos’: 2-1 en noviembre del 2019 y 2-0 en febrero del 2020.

El 3-0 más reciente de Santa Fe sobre América fue en 2018.

La Ficha

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.



Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia).



Posibles formaciones



Santa Fe: Leandro Castellanos, Carlos Arboleda, Fáiner Torijano, Jeison Palacios, Dayron Mosquera, Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Jhon Velásquez, Fabián Sambueza, Diego Valdés y Jorge Luis Ramos.



DT: Hárold Rivera.



América: Joel Graterol, Christian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Daniel Quiñones, Luis Paz, Yesus Cabrera, Luis Sánchez, Santiago Moreno, Duván Vergara y Adrián Ramos.



DT: Juan Cruz Real.