Carlos Sierra, clave en la estrella 14 del América de Cali, perdió la titularidad bajo la batuta de Juan Cruz Real en el conjunto escarlata.



Criticado muchas veces por esa decisión, el técnico argentino se la jugó con una línea de volantes con Luis Paz, Luis Sánchez y Yesus Cabrera.



Sin embargo, el técnico no olvidó a Sierra, que no jugó ni un minuto en la gran final ante Santa Fe.



"No quiero olvidar a quienes no jugaron. Carlos Sierra, Juan David Pérez... ellos también tienen que ver con este título", señaló Cruz a los medios de comunicación.



Después, cuando se juntaron los jugadores en uno de los arcos de El Campín, el técnico comentó que: "esto vale y esto también (señalando el trofeo y la medalla) pero valen más todos ustedes. Ninguno me falló. ¿Dónde está Sierra? No le tocó jugar y aquí estuvo y se lo quiero agradecer: "Carlos, te la bancaste como un señor".