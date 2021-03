Proyecto para extender período presidencial se cayó antes de ser radicado

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El cuestionado proyecto de ley para extender el periodo del Presidente y los congresistas hasta 2024 se cayó este jueves tras no alcanzar el mínimo de firmas para ser radicado.



Al menos 15 de los 23 congresistas que apoyaban la iniciativa solicitaron retirar sus firmas, por lo que el proyecto no llegó a las 10 necesarias para iniciar su trámite en el Congreso.



Esta reforma, que fue radicada el miércoles en la noche en la secretaría general de la Cámara de Representantes, fue suscrita por congresistas de los partidos Conservador, Liberal, Radical y de la U.



Los representantes liberales fueron los primeros que tuvieron un enfrentamiento interno. El jefe del mismo, el expresidente César Gaviria, le dijo a los miembros de su partido que quitaran su firma o él se iba de la dirección, porque en ese tema el liberalismo no se identifica.

De ahí que los representantes Hernán Estupiñán y Carlos Bonilla, en carta a la Secretaría General, solicitaron que “se elimine la firma y por ende mi nombre del listado de coautores de este proyecto de reforma constitucional antes de su publicación en la Gaceta y su reparto a la Comisión Constitucional Permanente correspondiente”.



Una suerte similar se dio en el Partido Conservador, en donde su presidente Ómar Yepes se apartó de la acción de los representantes a quienes se les había advertido desde la semana anterior que el proyecto no es compartido por la colectividad.



Para Yepes, “no es bueno para la democracia que se proponga el alargue del periodo para la Presidencia de la República y para el Congreso Nacional. El país no puede estar cambiando las reglas de juego democrático. Si el pueblo votó periodos de cuatro años, esto se debe respetar. Así de claro”.



Desde Cambio Radical se conoció que la postura se tomará en conjunto con la bancada y no de forma individual, por lo que los representantes Camilo Arango, Modesto Aguilera y Salim Villamil, quitaron su firma del proyecto.



El proyecto de ley también buscaba unificar la elección presidencial y del Congreso a partir de 2024 y extender sus períodos de 4 a 5 años.