Riesgo de contagio de covid-19 en los aviones es mínimo, dice experto del Gobierno Nacional

Natalia Moreno Quintero

El médico infectólogo Carlos Álvarez, asesor del Gobierno Nacional para el manejo de la pandemia del coronavirus, explicó los riesgos de que se presente un contagio de la infección en aviones y aeropuertos.



Según el galeno, es preciso tener en cuenta que no es cierto que un paciente asintomático pueda contagiar a todos los pasajeros de un avión por estar encerrados en un mismo espacio, pues por el sistema de ventilación de los aviones el riesgo real solo lo tienen quienes están sentados cerca del enfermo.



Asimismo, la sintomatología de la persona -si hay más síntomas, hay más riesgo de transmisión- y el tiempo de exposición -entre más largo el viaje, mayor riesgo-, son determinantes.



"Cuando se cumplen las normas de bioseguridad, se disminuye el riesgo de contagio y ahora con pilotos que se han hecho, se demuestra que la probabilidad es muy baja", destacó Álvarez.



Lea además: Colombia no tiene la mayor tasa de muertes por covid-19 en el mundo, asegura Minsalud



La tesis del Infectólogo es apoyada por una investigación internacional, que concluye que 1 de 7700 personas puede contraer el virus en un vuelo nacional de dos horas, usando tapabocas y con el avión lleno.



"Para Colombia hace unos meses era un riesgo tener vuelos abiertos provenientes de sitios donde estaba transitando el virus, pero ahora probablemente no porque el covid-19 se está transmitiendo internamente en el país y en las diferentes ciudades", subrayó.



De otra parte, Álvarez resaltó los filtros que tienen los aviones y que filtran el 99 % de las partículas en el aire, eliminando hongos, virus y grandes partículas virales.



"Probablemente cuando se han presentado contagios no ocurren normalmente dentro del avión, sino en el aeropuerto cuando no tienen normas de bioseguridad y se permiten aglomeraciones. Pero si hay protocolos, ese riesgo también se minimiza y no es un foco de contagio", concluyó.