Hacia las 5:15 a.m. de este viernes se registró el fallecimiento del empresario bumangués Carlos Ardila Lülle, quien era atendido en un centro asistencial del sur de Cali desde hace varios días.



El fundador y dueño de la organización Ardila Lülle, de la que hacen parte empresas como RCN Televisión, RCN Radio, Postobón o el equipo de fútbol profesional Atlético Nacional, se encontraba hospitalizado en la Fundación Valle del Lili desde hace dos semanas por quebrantos de salud. Su deceso no estaría relacionado con el covid-19.



Cali era el lugar de residencia de Ardila Lülle, de 91 años, quien desde hace un tiempo se trasladó a la capital vallecaucana por recomendación médica.



Tras conocer la noticia, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, manifestó en redes sociales que lamenta "profundamente el fallecimiento del dirigente empresarial Carlos Ardila Lulle. Su vida fue un gran ejemplo de tenacidad, amor por Colombia, fraternidad con los trabajadores y patriotismo. Pierde Colombia a uno de sus grandes transformadores. Solidaridad con su familia".



Más temprano, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez expresó a través de su cuenta de Twitter que el empresario "fue un ejemplo de compromiso con Colombia, de generación de empleo, aún en los momentos más difíciles. Un punto de referencia muy alto de amor a la Patria. Su partida no interrumpe su vocación de creación de riqueza social".

Noticia en desarrollo...

