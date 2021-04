Pico y cédula en Cali para el 5 de abril, así se aplica la restricción este lunes

Erika Mantilla

Las personas con cédulas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) son aquellas que están autorizadas este lunes 5 de abril para ingresar a establecimientos comerciales y entidades bancarias y financieras en Cali.



Así quedó establecido en el decreto 4112.010.20.0155 de 2021, donde la Administración Municipal especifica que la medida no aplica para acceder a restaurantes, hoteles y/o similares, con el fin de no afectar la reactivación económica en la ciudad.



En el decreto también se determinó la implementación del toque de queda, que rige entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.



Todas estas disposiciones fueron definidas por la Alcaldía de Cali, que se acogió lo ordenado por el Gobierno Nacional para evitar el aumento en los contagios de coronavirus.

Lea además: Megacentros de vacunación contra el covid-19 están aplicando 7 mil dosis diarias en Cali