Megacentros de vacunación contra el covid-19 están aplicando 7 mil dosis diarias en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Alrededor de 7000 dosis de la vacuna de Sinovac se están aplicando, en promedio, durante cada jornada en los cinco megacentros habilitados en la ciudad y que seguirán funcionando este Sábado Santo y Domingo de Resurrección.



Las jornadas de vacunación se han intensificado en los últimos días, en aras de agilizar la inmunización de los adultos mayores de 70 años contra el Covid-19 y aumentar la cobertura de personas inmunizadas, dado que en Cali ya se han aplicado 150.000 biológicos, de acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal.



Doris Stella Tejeda, subsecretaria de Promoción y Prevención, explicó que durante esta semana se han aplicado 45.000 dosis en espacios como el estadio olímpico Pascual Guerrero, el coliseo María Isabel Urrutia, la Ciudadela Educativa Nuevo Latir y los Almacenes La 14 de Pasoancho y de Calima.



“La acogida de la gente ha sido excelente, pues se ha volcado tanto a los megacentros como a cada uno de los puestos de vacunación que han habilitado las IPS del régimen contributivo. Etos son espacios seguros y en los que se están preservando los protocolos de bioseguridad para evitar que se presenten aglomeraciones”, aseguró la funcionaria, quien señaló que durante las últimas jornadas se ha visto mayor afluencia de gente en el Estadio y la Ciudadela Educativa Nuevo Latir.

Lea también: "Medidas buscan detener velocidad del tercer pico de covid-19": Secretaria de Salud



Cabe recordar que desde el Jueves Santo el horario en el que están trabajando los megacentros, que están a cargo de las Empresas Sociales del Estado, es desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.



Para acudir a vacunarse solo se debe presentar la cédula de ciudadanía para verificar si está dentro del grupo poblacional priorizado (mayores de 70 años). En estos sitios no importa cuál es su EPS o el régimen de aseguramiento que le cobija (contributivo o subsidiado), ni se requiere una cita previa para recibir la inyección.



“Ya nos quedan pocas dosis en las cavas, esperamos que este domingo se agoten las vacunas que tenemos si se preserva el movimiento que hemos tenido. De lo contrario, la próxima semana seguiremos vacunando hasta agotar las dosis que nos queden”, dijo Tejeda, quien indicó que se espera que la próxima semana lleguen nuevos biológicos.

Así funcionan los megacentros de vacunación:

Más de 200.000 personas han sido vacunadas contra el covid-19 en el Valle, según el Ministerio de Salud. El País

Llaman a no relajar las medidas de protección



El presidente de la República, Iván Duque, advirtió sobre la llegada de un tercer pico de casos de Covid-19 en el país e insistió en la necesidad de mantener los protocolos de bioseguridad, pese a los avances que se han dado en materia de vacunación contra la enfermedad.



“Nosotros hemos alertado sobre la posibilidad de un tercer pico desde hace varias semanas y el mensaje que les damos a los colombianos es mucha protección; no podemos bajar la guardia. La vacunación no significa la victoria frente al virus; hasta que todos estemos a salvo, no hay nadie a salvo y esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud”, declaró Duque.



El Jefe de Estado reiteró la necesidad de mantener permanentemente el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. Asimismo, aseguró que los protocolos “tienen que ser medidas permanentes hasta que logremos la inmunización de toda la población colombiana”.



“Por lo tanto, aquí nadie puede cantar victoria y nadie bajar la guardia. Tenemos todos que seguir transitando durante este año y estos meses con muchísima responsabilidad”, agregó el Presidente Duque.



En promedio, en el país se están detectando 10.000 casos de Covid-19 al día.

Esperando vacunas



El Ministerio de Salud, a través de la resolución 400 del 29 de marzo, realizó la asignación de las vacunas del laboratorio AstraZeneca entre los departamentos del país.



En ese sentido y de acuerdo con el acto administrativo, al Valle del Cauca le corresponden 25.925 biológicos, los cuales llegarían la próxima semana para ser distribuidos entre talento humano y personal de la salud.