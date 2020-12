Pico y cédula en Cali entre el 16 y el 23 de diciembre, así quedó establecido

Álvaro José Carvajal Vidarte

El pico y cédula en Cali volvió a regir desde este miércoles 16 de diciembre y se extenderá, inicialmente, hasta el próximo 23 del mismo mes.



La medida se tomó a raíz de la alerta roja hospitalaria que se declaró en la ciudad, como consecuencia de la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, que llega al 90 %.



De igual manera, como una forma de reducir las aglomeraciones en el comercio durante la temporada decembrina, teniendo en cuenta que se ha aumentado la velocidad de transmisión del covid-19 en Cali.



Pico y cédula en Cali: conozca qué día puede ir a hacer diligencias

La restricción se basa en el último dígito de la cédula de los ciudadanos. Según este número, la persona podrá ingresar o no a establecimientos comerciales, bancarios o entidades públicas.



Los dígitos pares podrán realizar este tipo de diligencias en los días pares y los dígitos impares podrán hacerlo en los días impares, así:



16 de diciembre: 2, 4, 6, 8, 0 (Día pedagógico)

17 de diciembre: 1, 3, 5, 7, 9

18 de diciembre: 2, 4, 6, 8, 0

19 de diciembre: 1, 3, 5, 7, 9

20 de diciembre: 2, 4, 6, 8, 0

21 de diciembre: 1, 3, 5, 7, 9

22 de diciembre: 2, 4, 6, 8, 0

23 de diciembre: 1, 3, 5, 7, 9

Cabe resaltar que la restricción no aplica para el ingreso a restaurantes, bares, servicios de tránsito, gimnasios, escuelas deportivas y/o centros de acondicionamiento físico.



De igual manera, se exceptúan los servicios y trámites notariales bancarios, financieros y administrativos que para su realización requieran la comparecencia simultánea de dos o más personas.



Tampoco aplicará al personal médico y demás vinculado con la prestación del servicio de salud, debidamente identificados.



Inicialmente la medida solo se aplicará durante estos días. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó que la misma será evaluada en su momento con el fin de saber si posteriormente se prorroga o no.