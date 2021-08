Las personas cuyo documento de identidad termina en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) están habilitadas este miércoles para acceder a establecimientos comerciales, servicios financieros, notarias y oficinas para la atención al público, según la rotación del pico y cédula en Cali.



Así quedó reglamentado en el decreto 4112.010.20.0516, que establece la vigencia de la medida, inicialmente, hasta este jueves, 5 de agosto.



En la misma norma se especifica que de la restricción están exentas las personas que ya tengan su esquema completo de vacunación (dos dosis en el caso de los biológicos de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Moderna; y una en el caso de Janssen).



También están dentro de las excepciones el personal de salud, las personas que brinden asistencia a adultos mayores, ciudadanos en condición de discapacidad y enfermos con tratamientos especiales.

Puede leer: Colombia aún no supera tercer pico de covid-19 y cuarta ola iniciaría en dos meses: experto



El pico y cédula no aplica para el consumo en restaurantes y bares, lugares en los que se debe permitir el ingreso garantizando el distanciamiento social.



Tampoco hay restricción para el ingreso a gimnasios, hoteles y similares, al igual que las diligencias en notarías o entidades financieras que precisen la comparecencia de dos o más personas y los servicios de tránsito.



En Cali continúa vigente la ley seca que rige entre la 1:00 y las 5:00 a.m. de cada día, por lo cual en ese horario está restringido el expendio y consumo de bebidas embriagantes.