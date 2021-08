Colombia aún no supera tercer pico de covid-19 y cuarta ola iniciaría en dos meses: experto

Según los expertos, en este momento la situación epidemiológica del país esta menos mal que antes, pero no significa que se haya superado el tercer pico de contagios.



Según el medico epidemiólogo, Jaime Ordóñez, Colombia en realidad nunca salió de los picos anteriores y “esta no va ser la excepción, porque con la llegada de la variante delta en algún momento durante el descenso otra vez comenzará a ascender. Entonces podríamos decir que la cosa esta menos mal que antes”.



Para considerar que un país como Colombia, con casi 50 millones de habitantes, haya superado un pico de una enfermedad infectocontagiosa, como el covid-19, tendría que reportar máximo diez muertes diarias, dice Ordóñez.



Además, de acuerdo con el especialista, las cifras de fallecidos en el país de últimas 24 horas, 268 casos, corresponden a las cifras del pico de la primera ola de contagios. Por lo que no es posible afirmar que el país ya superó esta tercera ola.

Para Ordóñez, siguen siendo “demasiadas muertes” las que actualmente registra Colombia, teniendo en cuanta que en la primera ola de contagios el país llegó a tener en promedio 150 muertes diarias y en la segunda ola el promedio fue de 100 casos al día.



En efecto, el país seguirá disminuyendo los indicadores de nuevos positivos y muertes diarias, pero es un hecho que la presencia de la nueva variante delta ocasionará una cuarta ola, que se calcula puede iniciar a finales de septiembre o inicios de octubre de este año.



“El calculo que hacemos está relacionado con la velocidad con la que se duplica la variante delta. Esta variante se ha observado que logra duplicar el número de casos cada once días. Así que, si asumimos que en este momento hay 1000 personas infectadas, en once días habrá 2000 personas contagiadas. Es decir, en dos meses habría 64.000 casos”, explica el epidemiólogo.



La cuarta ola sería la más larga en comparación con las anteriores. “No vamos a tener ese máximo de muertos (750 diarios), pero como será una ola ancha, será una ola que deje también muchísimos muertos”.

Este martes, las autoridades sanitarias reportaron 6.929 casos nuevos de covid-19, 7.964 recuperados y 268 fallecidos. Colombia llegó a un total de 4.807.979 contagios confirmados desde el inicio de la pandemia.

¿Se están teniendo las precauciones adecuadas?

Poca población vacunada con el esquema completo, es decir mayor numero personas susceptibles al contagio, y falta de pruebas PCR para detectar asintomáticos, son los dos factores, que según Ordóñez, hacen que Colombia no este en la capacidad de afrontar adecuadamente la variante delta.



“La variante delta hubiera llegado de igual forma, pero no es lo mismo que llegue cuando hay la mitad de la población vacunada a cuando solo hay el 24 %, como actualmente lo está”.



Por otro lado, el país podría buscar de forma activa a pacientes infestados asintomáticos. En esta tercera ola, la que más muertos ha dejado desde que inicio la pandemia, el país mostró la capacidad de hacer hasta 100.000 pruebas diarias, sin embargo, en las últimas 24 horas el Ministerio de Salud reportó 31.663 muestras PCR y otras 29.259 de antígeno.



“Podríamos estar buscando casos activos, pero no lo estamos haciendo. Decidimos renunciar a hacer 100.000 pruebas diarias a hacer solamente la tercera parte entonces así es muy complicado de intentar contener un cuarto pico”, dice el epidemiólogo.

En cuanto al actual ritmo de vacunación, el especialista dice que no es suficiente para alcanzar la inmunidad de rebaño porque, entre otras cosas, la llegado de Delta cambió las condiciones de juego.



La inmunidad de rebaño depende de cuantos individuos puede contagiar una persona infectada, y como ya se ha dicho Delta infecta entre cinco y ocho veces superior al virus original, por lo que ahora la inmunidad de rebaño se alcanzaría con el 90 % de la población completamente vacunada y con no el 70 % como lo tiene previsto, por ahora, el Gobierno Nacional, concluye el epidemiólogo.