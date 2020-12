Juan Felipe Delgado Rodriguez

Pese a que el toque de queda en Cali inició a las 9:00 p.m. de este domingo, hasta casi las 11:00 p.m. se registraron concentraciones de hinchas del América en las calles de la ciudad para celebrar el triunfo del cuadro escarlata en el torneo de fútbol colombiano.



La medida, decretada por la Alcaldía, rige hasta las 5:00 a.m. de este lunes, al igual que la ley seca. Sin embargo, por varias horas en Cali hubo caravanas, quema de pólvora y numerosas aglomeraciones en las que se incumplieron medidas como el distanciamiento físico y el uso adecuado de tapabocas.



En puntos como la Autopista Sur, la Av. Pasoancho, la Calle 5, la Av. Sexta, Valle del Lili y algunos barrios del oriente se violó la restricción a la circulación de personas.

A pesar de que la medida de toque de queda dio inicio a las 9:00 de la noche en #CaliCo, una multitudinaria caravana de hinchas escarlatas atraviesa la Calle 5 para celebrar del @AmericadeCali . pic.twitter.com/poXssGO0DJ — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 28, 2020

En la Calle 5, las autoridades ( @PoliciaCali y Esmad), atentos con la seguridad en la zona durante caravanas de hinchas escarlatas que celebran el bicampeonato. #americacampeon



Video: @superbeto68 / El País pic.twitter.com/nTMzb9ReFq — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 28, 2020

Caravana de hinchas escarlatas que atraviesan el sur de #CaliCo. Este es su recorrido por la Avenida Roosevelt. #americacampeon



Video: Jorge Orozco/ El País pic.twitter.com/mdST1ZDZL5 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 28, 2020

A pesar del toque de queda, los hinchas escarlatas continúan en las calles celebrando el título del bicampeonato del @AmericadeCali . Este es el panorama en el barrio Melendez, al sur de #CaliCo. pic.twitter.com/zJuCCsyibU — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 28, 2020

Las caravanas de hinchas del @AmericadeCali se toman Valle del Lili, en el Sur de #Cali. Este es panorama de los seguidores rojos, quienes celebran el título de la estrella 15 de los escarlatas, a pesar de que la medida del toque de queda inició a las 9:00 p.m. #americacampeonpic.twitter.com/ZGWAs86ZnM — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 28, 2020

Sobre las 10:00 p.m., las caravanas fueron dispersadas por autoridades de movilidad y seguridad, aunque las aglomeraciones se extendieron hasta horas de la madrugada.



En el barrio Mariano Ramos, oriente de la ciudad, miembros del Esmad acudieron a un parque del sector donde varias personas se negaban a acatar el toque de queda.



Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia, entregó un balance preliminar de los controles adelantados en la jornada y aseguró que cerca de las 11:00 p.m. lograron controlar la situación en varios sectores.



"Hubo más o menos hora y media de caravanas y euforia, pero en el norte ya tenemos un control total. Vamos a seguir con los operativos por toda la ciudad", aseguró.

Reporte del secretario de @SeguridadCali , @SoyCarlosRojas , quien afirmó que si bien se presentaron varias caravanas y aglomeraciones por la celebración del título del @AmericadeCali , "ya tenemos un control total en la Avenida Sexta". pic.twitter.com/iE1vx0ZJ3V — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 28, 2020

El funcionario también señaló que su dependencia no tenía reporte de muertes violentas en la ciudad, durante los festejos y dijo que los accidentes de tránsito registrados no han sido de gravedad.



Cerca de las 12 de la noche de este domingo, el secretario Rojas hizo un balance de la jornada, en el que resaltó que los operativos de control tras el partido del América se desplegaron por toda la ciudad.



"Tuvimos que cerrar algunos establecimientos que no cumplieron con la medida del toque de queda y la ley seca. En la Avenida Sexta y Autopista Sur tuvimos operativos muy grande, afortunadamente se controló la situación sin mayores alteraciones", señaló.



Cabe recordar que las autoridades sanitarias han insistido a los fanáticos del fútbol en la importancia de mantener las medidas dispuestas por la pandemia del covid-19.



Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, pidió a los hinchas escarlatas vivir el partido con mesura, celebrar con responsabilidad y en casa, ante la difícil situación que vive el sistema de salud de la ciudad.



"La situación en la ciudad de Cali con las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, y los servicios hospitalarios es crítica en este momento. La disponibilidad de camas es muy baja y necesitamos, por favor, desacelerar la transmisión del virus" indicó Torres, recordando que para evitar un aumento de contagios se deben reducir las aglomeraciones.



"Hago un llamado a que vivan el partido con su seres más cercanos y en las casas. Por favor, sean responsables, eviten las aglomeraciones y las caravanas porque no solamente exponen sus vidas, sino que también expondrán a las personas cercanas, familiares, amigos y vecinos", apuntó.



En el último informe del Ministerio de Salud, el Valle del Cauca reportó 24 muertes más por covid-19, de los cuales 14 se registraron en Cali. Los otros casos corresponden a los municipios de Tuluá (3), Cartago, Pradera, El Cerrito, Yumbo, Palmira, Guacarí y Sevilla.



Además, fueron identificados 755 nuevos positivos para coronavirus que elevaron la cifra total de contagios a 133.536, desde el inicio de la emergencia en la región.